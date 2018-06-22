2018-06-22T19:24:29+03:00
Политика

Армию переоденут в мундиры 1945 года

Офицеры будут носить воротники-стойки с золотыми галунами
Виктор БАРАНЕЦ
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Из недр военного ведомства просочился слух, что первым идею облачить офицерский корпус в форму победителей в 2016 году подал министр обороны России Сергей ШойгуИз недр военного ведомства просочился слух, что первым идею облачить офицерский корпус в форму победителей в 2016 году подал министр обороны России Сергей ШойгуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из недр Минобороны просочился слух - в Российской армии вовсю идет массовый пошив новой офицерской формы. Она будет 3 цветов: у сухопутных войск - «морской волны», у Воздушно-Космических сил - синяя, у моряков - черная.

Как нам удалось выяснить «Комсомолке», идею российских офицеров в новую форму подал еще в 2016 году министр обороны Сергей Шойгу. Он с трепетом относится ко всему, что касается истории Отечества, армии и ее традиций. И предложил одеть офицеров в мундиры образца победного мая 1945 года. Путин предложение министра одобрил.

Началась разработка экспериментальных образцов. Лучший из них и был утвержден.

Как новые мундиры будут выглядеть? Об этом можно судить по Параду Победы 9 мая 2018-го на Красной площади. У многих офицеров на этом Параде форма напоминала ту, в которой в 1945-м здесь маршировали победители. Это и воротники-стойки с золотыми галунами, и однобортный китель. Специалисты обратили внимание и на «исторические петличные эмблемы» в форме прямоугольника - они во многом напоминают знаки русской гвардии XIX столетия. Такие же элементы появились и на рукавах.

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