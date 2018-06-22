2018-06-22T19:02:57+03:00
Политика

Порошенко, Авакова и Яценюка заочно приговорили к пожизненному за геноцид собственного народа

Решение Украинского народного трибунала вынесли в Луганске
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments6
Главное, в чем обвиняли Порошенко и его приспешников — геноцид против собственного народаГлавное, в чем обвиняли Порошенко и его приспешников — геноцид против собственного народаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинский народный трибунал по расследованию преступлений киевских властей против своих же граждан приговорил президента самостийной Петра Порошенко и еще семерых высокопоставленных его соратников к пожизненному заключению с конфискацией.

Посколько трибунал проходил в Луганске, то и приговор — заочный. В теплой компании тех, кто пока виртуально отправлен на призрачные нары, оказались главы МВД Аваков и Совбеза Турчинов, нынешний премьер Гройсман и его бывший коллега Яценюк, спикер Рады Парубий и главный по обороне Полторак (вместе с начальником своего генштаба Муженко).

Судебные заседания, где рассматривали преступления вышеназванных граждан, продолжались в общей сложности около трех месяцев. Были выслушаны показания десятков свидетелей из зоны боевых действий. Порошенко и компании инкриминированы преступные действия по 24(!) статьям уголовного кодекса Украины. Трибунал, который возглавляла судья Елена Шишкина, также соотносил свои действия с Женевской конвенцией о защите гражданского населения и гражданских объектов.

Оглашение приговора на центральной площади Луганска слушало около 5 тысяч человек.

Первое судебное заседание трибунала, созданного инициативной группой граждан из двух непризнанных республик, состоялось 3 месяца назад в Донецке. Было изучено более тысячи томов судебных материалов.

Главное, в чем обвиняли Порошенко и его приспешников — геноцид против собственного народа, организация и совершение умышленных убийств, пособничество в совершении терактов на территории своей страны.

Советник Порошенко Юрий Бирюков, комментируя приговор, заявил, что «ВСУ вылечит все обострения психоза». Странно, до сих пор это для ВСУ требовалась регулярная медпомощь...

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Анна Герман: Тимошенко, вопреки воле Запада, может стать президентом, а Янукович сумеет доказать, что никого не приказывал убивать
Об этом известный в Европе политик, экс-депутат Верховной рады, бывший пресс-секретарь главы Украины рассказала в эфире Радио "Комсомольская правда"
Новости 24
Страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Россия может повысить пошлины на ввоз автомобилей из США
Путин и Мун Чжэ Ин приняли совместное заявление по итогам переговоров
США продлили санкционный режим в отношении КНДР
Умер Наум Коржавин - русский поэт, прозаик и драматург
В Москве задержаны шестеро мужчин, устроившие драку около отдела ФСБ
Беларусь ввела запрет на ввоз птицы из трех областей России
Корпорация Airbus может уйти из Великобритании по итогам Brexit
В Японии началось извержение вулкана, кратер которого был убежищем злодея из фильма про Джеймса Бонда
Кудрин вошел в состав Совета по противодействию коррупции
Отставки Меркель хочет почти половина немцев
Трамп пригрозил ЕС увеличить на 20% пошлины на ввоз европейских автомобилей
Россельхознадзор снял запрет на ввоз в Россию молока из Беларуси
Борец с "рашизмом" напал на Бориса Гребенщикова во время концерта в Киеве‍
В России повысят акцизы на алкоголь и табачные изделия
В Лондоне арестован мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс
Пуск новых станций желтой ветки метро улучшит транспортную ситуацию на западе Москвы
В Китае мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса: пострадали восемь человек
Экс-премьеру Франции Фийону предъявлены обвинения в хищении госсредств
YouTube намерен ввести платную подписку на каналы популярных видеоблогеров
В Сирии неизвестные обстреляли военных советников коалиции США
Принц Чарльз с супругой посетили Солсбери
Во Франкфурте-на-Майне откроют памятник советским жертвам фашистского плена
Путин назвал Южную Корею наиболее приоритетным азиатским партнером
Bloomberg нанес на карту Украину и Россию с "ничьим" Крымом
Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик принес свои извинения