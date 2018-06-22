Тимирязевская академия отметила в «Артеке» Праздник огурца

СЕГОДНЯ 21:25 2018-06-22T21:39:28+03:00

Школьники из 13 регионов России изучали ботанику, растениеводство, животноводство, овощеводство на интерактивных занятиях, которые для них провели специалисты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Фото: timacad.ru

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Тимирязевская академия представила в главном детском центре страны «Артек» образовательную программу «Юный фермер». Школьники из 13 регионов России изучали ботанику, растениеводство, животноводство, овощеводство на интерактивных занятиях, которые для них провели специалисты РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Уроки проходили в увлекательной для детей форме: мастер-классы, викторины и квесты.

Участниками образовательной программы стали школьники - победители олимпиады, научно-технического соревнования «Открытый мир. Старт в науку» и Всероссийского конкурса «Юннат», которые проводит Тимирязевская академия. Путевки в «Артек» получили 25 ребят в возрасте от 11 до 15 лет. Один из призеров - Сережа Гусев из города Озеры Московской области был поощрен поездкой в Крым за исследования по выращиванию картофеля сорта Жуковский ранний.

- Это один из редких сортов, который сейчас почти никто не сажает, – рассказывает Сергей. – Я решил провести эксперимент и посадил его. В научной части проекта изучил лабораторные способы выращивания сорта Жуковский ранний и подробно описал свой опыт.

В «Артек» преподаватели Тимирязевской академии привезли много наглядных материалов, образцы растений и технику. Фото: timacad.ru

В «Артек» преподаватели Тимирязевской академии привезли много наглядных материалов, образцы растений и технику. Ребята пропустили стебли льна через льномялку и получили волокна высокой прочности, впервые в жизни узнали что такое «тритикале» (гибрид пшеницы и ржи — Ред.) и увидели колосья легендарного сорта Тимирязевская 150, который вывели ученые академии.

Почему спелый томат имеет красный цвет, ребятам рассказала заведующая кафедрой овощеводства Анастасия Константинович. А преподаватель кафедры зоологии Мария Борисова научила участников программы ухаживать за домашними животными. Кроме того, тимирязевцы заложили в «Артеке» новую традицию - отмечать Праздник огурца, которая пришлась по вкусу и детям, и взрослым.

Уроки проходили в увлекательной для детей форме: мастер-классы, викторины и квесты. Фото: timacad.ru

Руководство «Артека» отметило высокий уровень образовательной смены «Юный фермер» и предложило тимирязевцам вести программу в течение всего летнего сезона. Осенью, с 17 октября, в «Артеке» стартует еще один проект РГАУ-МСХ: образовательная смена «Юный натуралист», к началу которой тимирязевцы также готовят немало сюрпризов.

Ребята учились ухаживать за домашними животными. Фото: timacad.ru

Главная цель образовательных программ «Юный фермер» и «Юный натуралист» - развить у детей творческие способности, привить им любовь к природе и помочь узнать больше о сельском хозяйстве. Соглашение о сотрудничестве ректор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Галина Золина и директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак подписали весной этого года в рамках Московского международного салона образования.