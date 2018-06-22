Немецкие ученые советуют пенсионерам пить по четыре чашки кофе в день — чтобы жить дольше

СЕГОДНЯ 22:44 2018-06-22T22:57:28+03:00

Люди, которые регулярно пьют кофе, могут быть уверены: это полезно для здоровья. Конечно, если они не заедают его пончиками или булками. Фото: Евгения ГУСЕВА

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Кроме того, он помогает сбросить лишние килограммы тем, кто страдает от ожирения и борется с диабетом.

Необычный совет дают нам всем, а в особенности пенсионерам, дают ученые из Университета им. Генриха Гейне и Научно-исследовательского института экологической медицины в Дюссельдорфе (Германия). Они рекомендуют пить по четыре чашки кофе в день. Уверяют, что именно такая доза кофеина может защитить здоровые кровеносные сосуды, а также восстановить сердце после перенесенного инфаркта.

Немецкие исследователи считают, что кофеин помогает создавать клетки, которые укрепляют артерии и вены, улучшая их способность сопротивляться или восстанавливаться после повреждения.

Эксперименты немецкие ученые проводили на мышах. Они показали, что кофеин защищает сердца страдающих ожирением и престарелых грызунов, сообщает «Дейли мейл».

- Потребление кофеина можно рассматривать как дополнительный защитный диетический фактор для пожилых людей, - говорит руководитель исследования, профессор Джудит Хендельер. - Постоянное потребление напитков с кофеином снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. А значит - продлевает жизнь. Кофеин постепенно превращает поврежденное сердце пожилого человека в здоровое сердце, можно сказать, омолаживает его.

В исследовании говорится, что кофеин также усиливает митохондрии, которые дают клеткам энергию. В свою очередь митохондрии поддерживают здоровые клетки и защищают их.

- Это очень интересные результаты, но их необходимо подтвердить клиническими испытаниями на людях, - уточнил профессор Тим Чико из Университета Шеффилда. - Хотя уже есть некоторые данные, свидетельствующие о том, что кофе может защитить от ряда заболеваний.

Известно, что кофеин помогает людям не набирать вес, ускоряя обмен веществ. Швейцарские ученые в своих новых исследованиях пошли дальше — доказывают, что кофеин помогает вырабатывать в почках инсулин. А значит, может рассматриваться как лекарство для больных, страдающих диабетом.

Так что люди, которые регулярно пьют кофе, могут быть уверены: это полезно для здоровья. Конечно, если они не заедают его пончиками или булками.

Кстати, чтобы получить необходимую дозу кофеина, можно пить и зеленый чай. В этом напитке тоже много кофеина.