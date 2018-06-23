2018-06-23T17:36:23+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Главный тренер сборной Туниса: "Счет 5:2 означает, что мы стали посмешищем"

Набиль Маалул был грустен на пресс-конференции после игры
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная Туниса была разгромлена Бельгией 2:5 на чемпионате мира по футболу.Сборная Туниса была разгромлена Бельгией 2:5 на чемпионате мира по футболу.Фото: REUTERS
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Сборная Туниса последней из арабских команд завершила борьбу за выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Она была разгромлена командой Бельгии со счетом 5:2. Наставник тунисцев Набиль Маалул подвел итог поединку с весьма грустным лицом:

- После попадания в группу мы знали, что Бельгия будет серьезным соперником для нас. Хотелось бы извиниться перед болельщиками из Туниса, которые были на трибунах. Но мы сделали все, что было в наших силах.

- Можете сравнить игру сегодня и с Бельгией?

- Сегодня был другой стиль игры. Обе команды играют с использованием трех защитников. Английская сборная задействует двух форвардов, бельгийцы - Лукаку и Азара. Тактика похожа, но, мне кажется, английская команда играла выше, более агрессивно в нападении. Мне кажется, что бельгийцы использовать пространство между центром поля и защитой. Мы знаем, что большинство членов сборной Англии играют в АПЛ, и это же касается и бельгийцев.

- Что думаете по поводу эпизода с пенальти на Азаре?

- У нас на игре была система VAR. Но если видеопомощник решил так, то я полагаюсь на это решение. Даже если бы не было пенальти, бельгийцы забили много голов сегодня.

- Не думаете ли вы, что третий гол стал "точкой невозвращения" в этом матче?

- 80% матча зависит от боевого духа и настроя. В начале игры мы пропустили гол, потом еще один. И после этого сразу же забили. Но третий гол мы получили в очень сложный момент и это повлияло на моральный дух наших футболистов. Замены, которые мы провели по защите, ввели в заблуждение команду. Когда приходится проводить столько замен, создается давление на защиту. Но бельгийцы были сегодня сильнее.

- Почему сегодня были две травмы у вас, как поясните?

- Надеюсь, что мы сможем найти решение. Сегодня на скамейке были другие защитники. Не думаю, что наши игроки измождены. Первая травма - это колено. У игрока была гематома. Обе травмы не мышечные, они более опасны. Когда правый защитник получает травму, это влияет на игру.

- Вчера вы сказали, что весь арабский мир будет следить за вами. Не считаете ли вы, что разочаровали арабский мир?

- Нет, мы не разочаровали арабский мир. Мы не отвернулись от арабских болельщиков. У всех арабских сборных есть общие проблемы. Думаю, что нам нужно изменить некоторый подход к футболу, изменить что-то в своей подготовке. Я думаю, что нам нужно еще 2 поколения, чтобы выйти на должный уровень. Мы очень далеки от того, что требуется сегодня. 5:2 для меня это свидетельство того, что мы стали посмешищем.

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