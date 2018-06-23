2018-06-24T15:56:49+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Главный тренер сборной Бельгии: "Сегодня можно праздновать, а завтра начнем готовиться к игре с Англией"

Роберто Мартинес остался доволен успехом в матче против Туниса
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Ромелу Лукаку стал одним из главных героев поединка, забив два гола в ворота Туниса.Ромелу Лукаку стал одним из главных героев поединка, забив два гола в ворота Туниса.Фото: REUTERS
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Футболисты сборной Бельгии выиграли второй матч подряд на чемпионате мира по футболу. Они разгромили команду Туниса со счетом 5:2. После завершения встречи на пресс-конференции Мартинес был предельно откровенным с журналистами:

- Сегодня Лукаку забил 2 гола и он - топ-бомбардир. Что думаете о его игре?

- Работа на любом турнире - следствие всего того, что вы делаете. Он всегда будет забивать максимум, но не любой ценой. Есть все аспекты, которые были показаны на поле. Сегодня мы проявили индивидуальные таланты. Ромелу понимает, что ему нужно работать на индивидуальном и командном уровне.

- В прошлый раз вы сказали, что бельгийская сборная растет. На какой стадии роста мы сейчас?

- Сегодня мы показали себя хорошо, но надо отметить заслуги сборной Туниса. Они создали высокий прессинг, рады были единоборствам. И мы заслужили победу, потому что лучше играли. Не думаю, что мы достаточно хорошо держали мяч. Мы должны были лучше контролировать мяч. Хорошо выстраивались у ворот, игроки понимали друг друга. Но это процесс, который продолжается.

- 72 гола в 22 матчах. Как оцениваете атаку команды?

- Мы знаем наших игроков и это важно для нас с точки зрения равновесия на поле. Если вы забиваете столько голов, то у вас хороша структура. Сегодня я видел команду, которая готова к жертвам ради общей цели. Нет вопроса в том, что мы можем забивать в силу индивидуальных талантов, но важен разбор. Но одного таланта никогда не хватит для успеха.

- Мы знаем, что у Бельгии - новое поколение игроков. После 2 побед сколь велико ваше доверие и ожидание от турнира?

- Первые 2 победы в групповом этапе крайне важны, потому что все члены команды чувствуют свою значимость.

- Вся страна празднует, как 2 года назад, как и 4 года назад. Как вы измените историю сборной и что вы скажите игрокам?

- Сегодня можно немного попраздновать. У нас не очень много для этого возможностей. Следующая игра - очень важна будет. Сегодняшний матч был открытым. Тунису важна была победа. Это было "все или ничего" для нас. Многое в команде нужно дорабатывать и это начнется завтра утром.

- Бельгия уже прошла в 1/8 финала. Но теперь дальше важная игра с Англией. Дадите отдых игрокам в третьем матче?

- Если бы у нас были 7 дней до игры, то сделали бы так. На ЧМ в команде 23 игрока и все они заслуживают выйти на поле. Нужно проанализировать состояние всех игроков, чтобы принять решение.

- Что случилось с Лукаку?

- Внешняя связка на левой ноге. Он получил удар в конце второго тайма. Нужно оценить его состояние и через пару дней мы будем точно знать.

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