Владимир Путин - выпускникам: Дерзайте! Не ограничивайтесь только лайками в соцсетях

СЕГОДНЯ 18:00 2018-06-23T17:59:42+03:00

Владимир Путин, обращаясь к выпускникам, заметил, что для них сегодня "один из самых замечательных, памятных дней" Фото: REUTERS

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- Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте, - сказал в субботу, 23 июня, вчерашним школьникам глава государства в специальном видеообращении, которое опубликовано в социальной сети "ВКонтакте". - Поздравляю вас с окончанием школы, удачи вам, счастья, любви и большого успеха. Все обязательно получится.

Владимир Путин, обращаясь к выпускникам, заметил также, что для них сегодня "один из самых замечательных, памятных дней, добрых, трогательных, волнующих и немного грустных": "Ведь вы расстаетесь с родной школой, а впереди начало нового, большого этапа в жизни, ожидания бурных интересных изменений. Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Не сомневаюсь, вы к этому готовы, и школа дала вам хороший, надежный багаж для будущего".

- Энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, - сказал президент, - на то, чтобы добиваться ярких, головокружительных побед в учебе и в профессии, в науке, искусстве и спорте... Убежден, что молодое поколение способно осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины.

Что ещё сказал президент выпускникам

- Вы быстро осваиваете новые технологии, уже сегодня многое знаете и умеете, в этом, безусловно, ваша собственная заслуга, и, конечно, огромная искренняя благодарность вашим родителям, учителям, наставникам за труд, мудрость и терпение.

- Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути.

- Именно такие люди - смелые, свободные, решительные, самостоятельные, ответственные - способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями.