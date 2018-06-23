На чипсах и Дошираке: Самбурская на себе показала, что будет, если отказаться от спорта и есть фастфуд

СЕГОДНЯ 18:33 2018-06-23T18:42:56+03:00

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31-летняя звезда сериала «Универ», ведущая «Ревизорро» и просто очень популярная в Инстаграме и в шоу-бизнесе девушка, как известна, в свое время очень ударилась во внешнее самосовершенствование. Настасья Самбурская отлично выглядела, была лицом, точнее телом самых престижных спортивных брендов, ее фигурой восхищались.

Для этого актриса жила в спортзале и контролировала свое питание. Даже рассказывала фанатам о том, как и чем нужно добиваться таких же результатов.

И вот произошло странное. Самбурская в начале года разошлась с мужем Кириллом Дыцкевичем.

dytsevichkiryl Простите

Затем был громкий скандал вокруг выпада Елены Летучей в сторону проекта, который сделал ее знаменитой, Настасья молчать не стала https://www.kp.ru/daily/26824.4/3861461/.

samburskaya Тут и сказки конец.

Все закончилось тем, что актриса опубликовала фото «избитой» себя и исчезла на несколько недель из виду.

samburskaya Кому это было нужно?

Снимок, как выяснилось потом, был постановочным, а Самбурская таким образом проводила эксперименты над своей Инстаграм-зависимостью, мол, без соцсети существовать способна. В итоге Настасья снова стала активна в микроблоге. И откровенна как и прежде. Взяла да и выложила все как на духу о своем отказе от спорта на целых 4 месяца. А заодно и фигуру показала. В бикини.

samburskaya Пришло время для фото в купальнике

- Пришло время для фото в купальнике, - пишет актриса под снимком. - Это обязательное условие для всех успешно отдохнувших. В спортзале не была почти 4 месяца. Мну чипсы и лапшу быстрого приготовления. Поэтому вид сзади противопоказан. Держаться на плаву помогают последние 3 года на режиме. К купальникам равнодушна, поэтому фото в том же купальнике.С июля снова вдарюсь в заботу о своём главном союзнике-теле! Берегите себя. Страница о питании пока заморожена, но скоро начну обновлять.

Вот такие результаты. Подписчики в шоке… от ее красоты. Настасью завалили комплиментами. Она, кажется, этого и добивалась. Тело помнит, говорят. Но долго с отсутствием физнагрузок лучше не эксперементировать — такой у Самбурской был посыл.