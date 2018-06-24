2018-06-23T20:21:15+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Расписание матчей чемпионата мира по футболу 2018 на 24 июня

Три игры пройдут в воскресенье на полях российских городов
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Радамель Фалькао постарается привести к победе свою сборную в матче с поляками.Радамель Фалькао постарается привести к победе свою сборную в матче с поляками.Фото: REUTERS
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15:00. Нижний Новгород. Англия - Панама

Англичане на силу смогли вырвать победу у команды Туниса в первой игре чемпионата мира по футболу в Волгограде. И теперь им - держать экзамен в Нижнем Новгороде. Панама оставила без чемпионата мира по футболу саму сборную США, которая на последних турнирах нередко "наводила шороху", показывая хорошие результаты. Но в целом же они тут достаточно скромно смотрятся и англичане должны одержать уверенную победу, пополнив число участников 1/8 финала.

18:00. Екатеринбург. Япония - Сенегал

Сенегал неожиданно для всех вырвал победу у Польши в поединке 1 тура и вышел вперед в достаточно ровной по силе группе. И успех в поединке с японцами позволит им планировать более спокойно поединок 3 тура. Однако же, Япония в первой игре сенсационно одолела Колумбию 2:1. Так что встреча в Екатеринбурге обещает быть крайне интересной.

21:00. Казань. Польша - Колумбия

Финалом дня станет битва "неудачников" первого тура. Колумбия и Польша - две достаточно крепкие для чемпионата мира сборные. Однако же обе уступили в стартовой игре турнира. Кто потерпит вторую неудачу, тот - досрочно может паковать чемоданы, готовясь к третьему матчу на ЧМ-2018. В этой игре можно будет увидеть на поле противостояние двух невероятно крутых нападающих. Роберт Левандовски у Польши против Радамеля Фалькао у колумбийцев.

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