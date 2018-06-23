2018-06-23T20:24:41+03:00
В мире

Президента Зимбабве подорвали на предвыборном митинге

Глава государства жив, но вице-президент и ряд министров получили ранения [видео]
Антон ФОКИН
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Президент ЗимбабвеПрезидент ЗимбабвеФото: REUTERS
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Внутриполитическая ситуация в Зимбабве продолжает оставаться напряженной даже после ухода в отставку бессменного лидера страны Роберта Мунгабе. Это в очередной раз подтвердило покушение на исполняющего обязанности главы государства Эммерсона Мнангагву, которого пытались убить, используя бомбу.

Взрыв произошел на стадионе Вайт Сити города Булавайо, где проходил митинг в рамках предвыборной кампании Мнангагву. После своего выступления президент начал спускаться с трибуны и пошел к навесу с высокопоставленными гостями, и в это время и сработало взрывное устройство. Сразу же началась паника и люди начали выбегать из дыма, а местный телеканал прекратил трансляцию.

- Глава государства не был ранен и находится в резиденции в Булавайо, - заявила пресс-секретарь президента Джордж Чарамба. - Ведется расследование, позже мы предоставим более подробную информацию. За последние пять лет было уже несколько покушений на жизнь президента.

Сработавшая бомба "пощадила" главу государства, но ранила многих членов его команды - вице-президент получил осколок в ногу, "побиты" оказались нескольких министров, не считая охранников зимбабвийского лидера.

О том, что президент жив и здоров говорит хотя бы тот факт, что он уже посетил в больнице раненных и сделал политическое заявление, призвав страну к единству и пообещав, что не испугается и не прекратит свою кампанию. По поводу покушения Мнангагва был краток: "мое время еще не пришло".

Этот взрыв совпал с сегодняшним инцидентом в отношении другого африканского лидера - нового премьер-министра Эфиопии Абийя Ахмеда. Во время выступления перед сторонниками правительства кто-то бросил ручную гранату, в результате чего несколько участников митинга погибли, десятки человек оказались раненными.

Возможно, это покушение стало одним из эпизодов борьбы за власть в Зимбабве после ухода в отставку в прошлом году президента Роберат Мугабе, который правил страной в течение 30 лет. Причем ушел "вечный президент" со своего поста не совсем добровольно - армия буквально принудила его подать в отставку только после того, как в его отношении был начат процесс импичмента, сопровождавшийся захватами парламента, судов и телебашен. Вместо "вождя" временным президентом стал Мнангагву, известный под своим прозвищем "Крокодил" Ближайшие президентские выборы назначены на 30 июля и на них действующий глава государства попытается подтвердить свои полномочия. Пока опросы показывают, что "Крокодил" должен победить на голосовании, правда, с минимальным преимуществом.

Покушение на президента Зимбабве.

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