«Ну расстреляйте меня!» На Украине полицейские и националисты силой отняли у водителя георгиевскую ленточку

СЕГОДНЯ 22:55 2018-06-23T22:58:43+03:00

Почти взвод полицейских накинулся на водителя, чтобы отнять у него символ Победы Фото: скриншот видео

Украинец осадил боевиков. Но отбиться ему не удалось

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Со стороны казалось, что в закоулке Кривого Рога проходит спецоперация. Полицейские и здоровые быки-нацисты окружили потрепанный временем микроавтобус. Около него стоял водитель – мужичок без майки и в джинсах. На вид – задержание опасного преступника: столько полицейских разом приехали. Он вор? Убийца? Насильник? Нет, все гораздо страшнее для украины. Водительприкрепил на лобовое стекло авто… георгиевскую ленточку и советский флажок.

- Вы видите, что у вас запрещенная символика в машине? - молодчик кивнул на лобовое стекло.

- Мне 54 года. Я вырос при этой символике. Кому тут не нравится эта символика? - развел руками водитель.

- Вы закон нарушаете. Вы в какой стране живете? - подключился второй боевик.

- Я в Советском союзе вырос.

- Причем тут это? Живешь ты где? - отбрыкнулись от неудобного ответа быки.

- Я? В Украине!

- Ну а что ты цепляешь на стекло?

Тут журналисты вырезали то, что происходило дальше. Волшебный монтаж, пару кликов мышкой и мужчина превращается в психопата-москаля.

- Ты что думаешь, золотую цепочку надел и красивый такой? - рассвирепел водитель, до которого докопались воины майдана. Видимо, пресса вырезала провокацию, которой молодчики довели мужчину до крика. Ведь эти ребята не стеснялись сыпать матом налево и направо.

Водитель постоял за себяФото: скриншот видео

- А вы знаете, что с георгиевскими ленточками людей на Донбассе убивают?

- А кто вас туда звал? - с улыбкой осадил националистов мужчина. И вновь монтажер вырезал неудобный диалог о том, почему воины АТО убивают мирных жителей.

- Вот стоит символика Советского союза, - водитель указал рукой на многоэтажки. - Почему вы ее не уберете?

- Советского союза уже 30 лет нема!

И снова журналисты на монтаже делают нужную картинку. Наверно, все "неудобные диалоги" полетели в карзину. Оставляли только крик.

- Я попрошу вас открыть автомобиль, чтобы сотрудиники полиции изъяли у вас данный предмет, - отдал приказ мужчина в погонах.

- Почему вы должны изымать?

- Вы нарушаете закон Украины.

- Это мое вероисповедание! Ну расстреляйте меня тогда! - водитель в одиночку отбивался от неугомонных молодчиков.

- Действует данный закон, вы должны им руководствоваться.

- Кто его выдумал?

- Президент!

- Этот президент носил георгиевскую ленточку. И служил в Советском союзе.

Но тут на защиту мужчины подоспела проходившая мимо женщина.

- Россия - это Россия. Мы родились при Советском союзе, - объяснилась она.

- А чего вы дома не поломаете? - поддержал заступницу водитель. - Вы дома поломайте! Они тоже при Советском Союзе построены.

И дальше началось шоу. Полицейский забрал миниатюрный флаг СССР и георгиевскую ленточку. Предметы сложил в специальный пакет, будто это вещдоки, доказывающие страшное преступление.

- Уровень жизни на Украине падает, словно подбитый в небе самолет, - рассказал «КП» политолог Владислав Дежнев. – Пропаганда врубает старые методы. Начинаются рейды по поиску георгиевских ленточек. Со стороны это выглядит дико. Далеко не все украинцы поддерживают Майдан. Обезумевшие националисты на потеху публики устраивают шоу. Конечно, все это поддерживает власть. Ведь эти люди ходят с целым отрядом полиции. До этого случая националисты ходили с камерой и глумились над теми, кто болеет на Чемпионате мира за Россию. Все это делается для отвлечения внимания от реальных проблем.