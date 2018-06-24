«Снаряды» из прошлого
Самые пронзительные стихи о Великой Отечественной написаны поэтами фронтовиками – это аксиома. Но есть редчайшие исключения. Необъяснимо, но люди воевавшие, видевшие, нахлебавшиеся войны, прочитав «Снаряды», уверены, что автор – фронтовик, все описанное видел своими глазами, пережил. Но, Юрий Смирнов, кировоградский поэт, Великую Отечественную не застал, он родился в 1973 году. Скорее всего слышал о ней от воевавших бабушек и дедушек – не более. Из их рассказов и синтезировалось некое знание, которое эзотерики называют «передачей», а материалисты – «озарением». «Снаряды» - это такое послание нам, из прошлого. В этом стихотворении несколько смысловых пластов, один из них – святость нашей Победы.
СНАРЯДЫ
Лейтенант Александр Чурин,
Командир артиллерийского взвода,
В пятнадцать тридцать семь
Девятнадцатого июля
Тысяча девятьсот сорок второго года
Вспомнил о боге.
И попросил у него ящик снарядов
К единственной оставшейся у него
Сорокапятимиллиметровке.
Бог вступил в дискуссию с лейтенантом,
Припомнил ему выступления на политзанятиях,
Насмешки над бабушкой Фросей,
Отказал в чуде,
Назвал аспидом краснопузым и бросил.
Тогда комсомолец Александр Чурин,
Ровно в пятнадцать сорок две,
Обратился к дьяволу с предложением
Обменять душу на ящик снарядов.
Дьявол в этот момент развлекался стрелком
В одном из трех танков,
Ползущих к чуринской пушке,
И, по понятным причинам,
Апеллируя к фэйр плэй и законам войны,
Отказал.
Впрочем, обещал в недалеком будущем
Похлопотать о Чурине у себя на работе.
Отступать было смешно и некуда.
Лейтенант приказал приготовить гранаты,
Но в этот момент в расположении взвода
Материализовался архангел.
С ящиком снарядов под мышкой.
Да еще починил вместе с рыжим Гришкой
Вторую пушку. Помогал наводить.
Били, как перепелов над стерней.
Лейтенант утерся черной пятерней.
Спасибо, Боже — молился Чурин,
Что услышал меня,
Что простил идиота…
Подошло подкрепленье – стрелковая рота.
Архангел зашивал старшине живот,
Едва сдерживая рвоту.
Таращила глаза пыльная пехота.
Кто-то крестился,
Кто-то плевался, глазам не веря,
А седой ефрейтор смеялся,
И повторял – Ну, дают! Ну, б**, артиллерия!
• Этому варианту стихотворения, в 2015 году была присуждения премия имени Геннадия Григорьева.