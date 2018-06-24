2018-06-24T00:32:10+03:00
Общество

«Снаряды» из прошлого

Кировоградский Поэт, рожденный в 1973 году, сумел найти в нашей Победе самое главное
Дмитрий СТЕШИНспециальный корреспондент отдела политики
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Люди воевавшие, видевшие, нахлебавшиеся войны, прочитав «Снаряды», уверены, что автор – фронтовик, все описанное видел своими глазами, пережил. Фото ИТАР-ТАССЛюди воевавшие, видевшие, нахлебавшиеся войны, прочитав «Снаряды», уверены, что автор – фронтовик, все описанное видел своими глазами, пережил. Фото ИТАР-ТАСС
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Самые пронзительные стихи о Великой Отечественной написаны поэтами фронтовиками – это аксиома. Но есть редчайшие исключения. Необъяснимо, но люди воевавшие, видевшие, нахлебавшиеся войны, прочитав «Снаряды», уверены, что автор – фронтовик, все описанное видел своими глазами, пережил. Но, Юрий Смирнов, кировоградский поэт, Великую Отечественную не застал, он родился в 1973 году. Скорее всего слышал о ней от воевавших бабушек и дедушек – не более. Из их рассказов и синтезировалось некое знание, которое эзотерики называют «передачей», а материалисты – «озарением». «Снаряды» - это такое послание нам, из прошлого. В этом стихотворении несколько смысловых пластов, один из них – святость нашей Победы.

СНАРЯДЫ

Лейтенант Александр Чурин,

Командир артиллерийского взвода,

В пятнадцать тридцать семь

Девятнадцатого июля

Тысяча девятьсот сорок второго года

Вспомнил о боге.

И попросил у него ящик снарядов

К единственной оставшейся у него

Сорокапятимиллиметровке.

Бог вступил в дискуссию с лейтенантом,

Припомнил ему выступления на политзанятиях,

Насмешки над бабушкой Фросей,

Отказал в чуде,

Назвал аспидом краснопузым и бросил.

Тогда комсомолец Александр Чурин,

Ровно в пятнадцать сорок две,

Обратился к дьяволу с предложением

Обменять душу на ящик снарядов.

Дьявол в этот момент развлекался стрелком

В одном из трех танков,

Ползущих к чуринской пушке,

И, по понятным причинам,

Апеллируя к фэйр плэй и законам войны,

Отказал.

Впрочем, обещал в недалеком будущем

Похлопотать о Чурине у себя на работе.

Отступать было смешно и некуда.

Лейтенант приказал приготовить гранаты,

Но в этот момент в расположении взвода

Материализовался архангел.

С ящиком снарядов под мышкой.

Да еще починил вместе с рыжим Гришкой

Вторую пушку. Помогал наводить.

Били, как перепелов над стерней.

Лейтенант утерся черной пятерней.

Спасибо, Боже — молился Чурин,

Что услышал меня,

Что простил идиота…

Подошло подкрепленье – стрелковая рота.

Архангел зашивал старшине живот,

Едва сдерживая рвоту.

Таращила глаза пыльная пехота.

Кто-то крестился,

Кто-то плевался, глазам не веря,

А седой ефрейтор смеялся,

И повторял – Ну, дают! Ну, б**, артиллерия!

• Этому варианту стихотворения, в 2015 году была присуждения премия имени Геннадия Григорьева.

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