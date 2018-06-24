Где мчится фанатский – Москва – Петроград

СЕГОДНЯ 11:30 2018-06-24T11:56:16+03:00

Наш корреспондент провел две ночи в поездах для болельщиков. И по сих пор танцует самбу

Изменить размер текста: A A

Ее взгляд выражал ужас, его – решимость. Им было неловко, а мы царапали их взглядами. Самодовольно ухмылялись, похихикивали. Люди в форме пробегали мимо с явно читающимся чувством превосходства. А те, кто были им как братья, попрятались, пряча глаза от случайных прохожих… Парень и девушка из далекой, сказочной Коста-Рики, на гербе которой море и изящный парусник, стояли в тамбуре двухэтажного вагона, и пытались сделать то, чего явно никогда не делали на людях, тем более в поездах. Они с двух сторон держали накрахмаленный пододеяльник, и тщетно запихивали в него одеяло цветов Карибского моря. Ребята смешно дрыгали руками, менялись местами, что-то деловито приговаривали, даже раздражались друг на друга… Но российские поезда не знают жалости. Назвался пассажиром – получи пачку с бельем.

- Никогда этого не делали, - признались Хорхе и Лорена из города Картаго. – Если мы путешествуем, то на самолетах, а по стране на машине. У вас всегда так надо делать в поездах? Но это интересно, даже здорово! Белье в поезде, ничего себе!

Сразу скажу, испытание бельем в поезде Москва- СПБ провалили с треском. Костариканцы еще худо-бедно что-то старались изобразить, а французы сооружали из белья и подушек что-то похожее на виг-вам и на том успокаивались. Бразильцы просто протанцевали в вагон-ресторан.

- Какая у вас сильная команда! – восхищался мой новый приятель из Бразилии. Очень хотелось, чтобы его звали не Жозе, но он, конечно, был Жозе. Из Сан-Паулу. – Это прямо сюрприз, как вы играете! Хотите в финал? Мы вас будем ждать, и там победим!

Как известно, бронебойным козырем в битве за право провести ЧМ была возможность для болельщиков бесплатно передвигаться на игры. Найти место в бесплатном поезде на любой матч сейчас – большая удача. И поезда новые, и персонал улыбается и (пусть и со шпаргалкой) общается на английском, и волонтеров по десятку на поезд… Но все же для среднестатистического туриста издалека знакомая каждому из нас поездная романтика - серьезное приключение.

Двухэтажные вагоны составов FIFA производят впечатление бронепоезда с огромными окнами, И те из иностранных болельщиков, кому не удалось повоевать в Гражданскую, первым делом фотографируют себя с этой махиной. Потом пытаются, как принято в их легкомысленных странах, зайти в поезд. Но на входе два проводника, два волонтера а неподалеку маячит наряд полиции. Все эти люди доброжелательно (как кажется нам) и строго (как это выглядит со стороны) проверяют сначала билет на поезд, потом FAN ID, потом паспорт. И лишь потом пускают в вагон.

- Тут круто, - улыбается костариканец Маркус. – Но я ничего не понимаю… Как, кстати играет Аргентина?

О, да! Тяготы обращения с постельным бельем и впечатления от необычных поездов – не могут отвлечь людей от футбола. Когда мы загружались в вагон, Аргентина проигрывала Хорватии. А бразильцы… как бы это сказать. Недолюбливают соседей. И можно было не следить за трансляцией, любое неудачное действие аргентинцев сопровождалось воплями восторга.

- Месси адьес! Месси – домой! – кричали люди в зелено-желтом.

Когда матч закончился, а поезд тронулся, начался захват международными силами вагона-ресторана. Официанты, недоумевали:

- Господи, они же ничего не едят! Только пьют. Они уже почти все пиво выпили!

Такое пренебрежение кухней, конечно, обидно. И меню им новое приготовили, И на второй этаж, где, собственно, находится ресторан, блюда подаются на специальном лифте с железными дверями, как в фильмах со старинными замками.

- Бразил!

- Коста-Рика!

Свист. Потом смех. Потом наши подоспели:

- Всем водки!

Водки нет. Снова пиво.

Французы затянули что-то смутно напоминающее «Марсельезу». Их перекричали бразильцы. Снова свист. Опять смех. Наш дядька снял рубашку и вдруг начал что-то рассказывать про политическую ситуацию в мире. То есть все признаки серьезного опьянения налицо. Бразильцы хохотали, тот полез в драку. Два полицейских увели буяна буквально через минуту, а поезд тем временем проскочил Тверь…

Надо сказать, что полиция бдит. Кроме наших, по поезду бродили и представители правопорядка из Бразилии. И их легко было бы перепутать с российскими коллегами (темная форма, строгий взгляд), если бы не форменные полицейские шорты. Явно этим парням не раз приходилось дежурить на пляжах.

- Но комментс, - улыбаясь, отказались они от разговора.

Вагон-ресторан трясло от криков, а каждое второе купе сотрясалось то ли от смеха, то ли от споров на футбольные темы.

- Какой у вас замечательный Кубок мира, - вдруг сказал француз Ахмед из Лиона. – Ты же это хочешь услышать?

- Ну неплохо бы.

- Блин, странные вы! Постоянно спрашиваете - нравится нам или нет! Нам нравится!

Угомонились болельщики за два-три часа до Питера, а за час до прибытия громкоговоритель на трех языках посоветовал готовиться к выходу. И началось.

Поклонники как минимум пяти сборных, в футболках своих стран с полотенчиками на плече и, зажав зубную щетку в руках, выстроились в очередь к туалетам. Глаз радуется - типичная картина для нашего поезда на Юг. Даже футболки других стран у отдыхающих обычное дело. Еще недавно добродушный француз вдруг строго одернул китайца, пытавшегося прорваться вне очереди. Вот немец грозно стучит в дверь давно оккупированного туалета:

- Подождешь! – вежливо отвечают из-за двери.

Вот что-то непереводимое по-испански отвечает костариканец бразильцу…

А вы говорите они чем-то от нас отличаются! Ночь в поезде не проходит даром.

Сколько стоит?

1. Билет на поезд – бесплатный для обладателей FAN ID

2. Пиво – 200 рублей

3. Салат – 250, второе блюдо 400-600

4. Душ – 150 рублей

5. Тапочки -150 рублей