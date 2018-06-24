Сборная Германии извинилась перед Швецией за празднование победы в матче ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 11:45 2018-06-24T11:50:22+03:00

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После невероятной победы сборной Германии над Швецией в матче 2 тура чемпионата мира по футболу, едва не грянул неожиданный скандал. Шведы уступили со счетом 1:2 после гола на пятой добавленной к матчу минуте. И немцы, празднуя победу, подбегали к скамейке запасных шведской команды и сотрясали радостно кулаками. Шведы обозлились - после игры скамейка запасных едва не пошла "стенка на стенку" с немцами. Судьи растащили игроков по разным сторонам.

Поэтому на утро в офциальном Твиттере немецкой сборной появилось сообщение:

- Это была очень эмоциональная игра. В конце матча наш тренерский штаб позволил себе слишком эмоциональную реакцию или жесты в адрес скамейки шведов. Это не соответствует нашему стилю. Поэтому мы попросили прощения у тренера сборной Швеции и у команды. Ursäkta! (это означает "извините" на шведском языке).

Сборная Германии - действующий чемпион мира по футболу. Они после двух матчей на этом ЧМ набрали 3 очка. В группе F, где они играют, лидирует после 2 туров Мексика, которая набрала 6 баллов. У Швеции - 3 очка и 3 позиция за счет поражения в личной встрече с немцами. В 3 туре Швеция сыграет с Мексикой, а Германии предстоит поединок против Южной Кореи.