2018-06-24T12:55:14+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Шакири, забив гол, показал албанского орла

Вокруг матча Швейцария-Сербия разгорелся неожиданный скандал
Сергей КИРИЛЛОВ
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Шакири, похоже отделался желтой карточкойШакири, похоже отделался желтой карточкойФото: REUTERS
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Великолепный по интриге и игре матч Швейцария-Сербия (2:1) закончился политическим скандалом. Швейцарец албанского происхождения Шердан Шакири, показал на пальцах албанского орла. Сербы, для которых это больной вопрос, оскорбляли Шакири и показывали в его сторону средний палец, даже когда его назвали лучшим игроком матча.

На пресс-конференции Шакири, который родился на территории Косово, а потом с семьй эмигрировал в Швейцарию, постарался уйти от этой темы:

- Я не хочу уделять этому внимания. Когда забиваешь мяч, всегда преобладают эмоции, ничего особенного в свой жест я не вкладывал.

Но другой швейцарский албанец Джака, который, как оказалось, тоже показал орла, наоборот подлил масла в огонь.

– Для меня это особенная игра. Эта победа – для всех моих друзей и родственников, которые всегда поддерживали меня. Мое празднование – это не сигнал сопернику. Этот жест для людей, которые всегда со мной, кто никогда меня не подводил, - сказал Джако, у которого старший брат играет за Албанию.

На эпизод отреагировал и президент Сербии Александр Вучич:

- Я горжусь нашими гражданами, потому что наша нация была объединена, в грусти прошлой ночью, и я думаю, что мы почти никогда не были более грустными. Но мы никого не оскорбляли, и нам было грустно, потому что мы любим нашу страну, а не потому, что ненавидим кого-то еще.

Кстати, генсек Федерации футбола Сербии Йован Шурбатович еще перед перед игрой официально просил ФИФА запретить Шакири выходить на поле в бутсах с флагом Косово (У него на заднике одной бутсы флаг Швейцарии, а на другой - Косово). Но организаторы первенства заявили, что не видят в этом политического подтекста, к тому же Косово является членом ФИФА.

Сербы негодуют, говорят о двойных стандартах и о том, что чиновники пытаются спустить весь этот скандал на тормозах. Словом, Шакири, похоже отделался желтой карточкой, которую он получил за то, что после забитого гола снял майку. Тут же посыпались комментарии, что у Шакири оказалась слишком развитая для футболиста мускулатура и надо бы еще проверить его на анаболики.

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