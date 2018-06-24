2018-06-24T13:58:18+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Главный тренер сборной Уругвая, руководя командой, сражается со страшной болезнью

У него серьезный недуг - синдром Гийена-Барре
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Тобарес принципиально не хочет выглядеть жертвой, и ловить сочувственные взглядыТобарес принципиально не хочет выглядеть жертвой, и ловить сочувственные взглядыФото: REUTERS
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Как бы ни закончился матч РоссияУругвай, возле поля будет один человек, который точно достоин аплодисментов. Главный тренер уругвайской сборной Оскар Табарес вот уже несколько лет успешно сражается с соперником, грознее всех мировых команд вместе взятых. У него серьезная болезнь - синдром Гийена-Барре. Этот соперник уже отвоевал у тренера ноги, и он вынужден передвигаться либо на костылях, либо на инвалидной коляске. Но Табарес все равно берет реванш на футбольном поле.

Синдром Гийена-Барре – серьезная вещь. Эта болезнь поражает нервную систему - сначала отнимаются ноги, а потом, если недуг не остановить, паралич переходит на руки, спину и останавливает дыхательные мышцы, и тогда наступает смерть. Все это настолько страшно, что даже статистика, согласно которой от синдрома исцеляются 70 процентов больных, становится слабым утешением. 71-летний Оскар Табарес сражается с болезнью пять лет. И не понятно, кто побеждает в этой войне. Потому что тренер наотрез отказывается обсуждать свой недуг.

Тобарес принципиально не хочет выглядеть жертвой, и ловить сочувственные взгляды. Это достойно уважения. «Я не живу с болью», - как-то раз обрубил он все разговоры на эту тему, и больше не отвечал на вопросы о своей болезни. Но даже если действительно боли нет, все равно остается беспомощность. Даже когда недуг отступает, Окар Табарес не может обойтись без костылей и чужой поддержки. Любая лестница для него – Эверест, любая тренировка – испытание.

Но сборная Уругвая все равно не может обойтись без Оскара Табареса. Потому что только может сделать из нее настоящую команду, а не сборище строптивых звезд во главе с Суаресом и Кавани. Это было непросто, но не зря у этого тренера чуть ли не официальное прозвище – Учитель. Он и есть настоящий учитель, который поработал в школе 15 лет. А до этого, еще будучи футболистом, закончил факультет гуманистического права, всерьез собирался стать профессором философии.

В стране все уверены, как только Табарес уйдет, сборная Уругвая рухнет. Потому что во многом костыли тренера, его умение находить общий язык и правильные, удерживают эту команду. И здорово, что в матче Россия – Уругвай решается не так много для нас и для них. Потому что Оскар Табарес еще должен получить свою порцию аплодисментов.

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