С кем сыграет сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018: Испания, Португалия или Иран

СЕГОДНЯ 13:50 2018-06-24T13:55:18+03:00

Выбирать соперника по 1/8 финала будем не мы. Выбирать будут нас Фото: REUTERS

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Россия и Уругвай должны в очном споре решить, кто из них будет первым в группе А, а кто вторым. У обеих команд по 6 очков. Но чтобы остаться во главе своего квартета, нам достаточно ничьи – у нашей сборной разница забитых и пропущенных мячей лучше. А позже Испания, Португалия, Иран и Марокко тоже распределят места в группе В. И занявшая первое место в нашем квартете сборная, сыграет с той, что будет второй в группе В.

Раскладов множество. Но вот несколько фактов, которые надо знать, что представлять себе турнирные расклады.

1. Выбирать соперника по 1/8 финала будем не мы. Выбирать будут нас. Россия и Уругвай играют в 17:00, матчи в группе В начинаются в 21:00. То есть это Испания и Португалия будут решать, с кем им лучше пересечься – с нами или южноамериканцами.

2. И у России и у Уругвая по 6 очков. Но чтобы остаться первыми во главе группы А, нам достаточно ничьи – у нашей сборной разница забитых и пропущенных мячей лучше.

3. Если сборная России займет первое место, то матч 1/8 финала проведет в Сочи 30 июня, если второе – в московских «Лужниках» 1 июля. То есть второе место предпочтительнее – никуда летать не надо и есть дополнительный день для восстановления.

4. Шансы Испании занять первое место в группе B выглядят выше, чем у других. Испания играет с лишенной мотивации сборной Марокко. Португалия играет с неуступчивым Ираном, а в случае победы иранцы опередят команду Криштиану Роналду. Это все запутывает окончательно.

5. Вокруг сборной России витает мнение, что мы не хотим в соперники Испанию. Да, мы сыграли с ними в контрольном матче 3:3, а португальцам уступили на Кубке Конфедерации-2017. Но все равно лучше играть против Португалии и Криштиану Роналду, чем против испанцев – проще закрыть одну мегазвезду, чем разрываться между очень многими высококлассными исполнителями.