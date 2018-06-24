2018-06-24T15:17:40+03:00
В мире

Маринованные огурцы и яйца вкрутую: британский журналист на ЧМ-2018 впервые в жизни прокатился на поезде по России

Рори Смит рассказал о своих впечатлениях от путешествия из Екатеринбурга в Самару
Мария БЕРК
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Так бы и мучился бедолага от голода, если бы не русское вагонное братствоТак бы и мучился бедолага от голода, если бы не русское вагонное братствоФото: Twitter.com
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Спортивный обозреватель с Альбиона решил отправиться из столицы Урала на берега Волги в плацкартном вагоне пассажирского поезда Екатеринбург-Анапа. Отчет о поездке он вел у себя в Twitter. Поначалу все шло неплохо. Но попутчики британца - мать с дочерью - оказались опытными путешественниками, поэтому основательно запаслись едой.

«Мой настрой был бы гораздо лучше, если бы спустя два часа мои соседи не достали вареные вкрутую яйца и маринованные огурцы. Этот запах… он никогда не выветрится», - написал британец.

Но впереди были еще почти 20 часов в пути, а с собой Смит припас только бутылку воды и вафли. В вагон-ресторан он пойти не мог, так как потратил все наличные деньги. Так бы и мучился бедолага от голода, если бы не русское вагонное братство.

Отчет о поездке он вел у себя в Twitter Фото: скриншот видео

Отчет о поездке он вел у себя в TwitterФото: скриншот видео

«Когда я лежал, то внезапно почувствовал прикосновение, - сообщил британец. - Мама (соседка по купе. - Авт.) протянула мне миску с огурцами, помидорами, колбасой и хлебом, и дала понять, что я должен это съесть, объяснив на жестах: «Иначе ты пропадешь». Я все съел, это было очень вкусно!».

Журналист добавил, что ему не удалось избежать еще и кексов с клубничной начинкой. Соседки были непреклонны и засунули пачку ему в сумку. «СМИ никогда не расскажут вам такого о России. Я уверен, что подобного в британском поезде со мной никогда бы не случилось. Признаюсь, в основном я езжу лишь с двумя упаковками конфет. Спасибо, леди. Ешьте яйца, которые вам так нравятся», - завершил свой рассказ Рори Смит.

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