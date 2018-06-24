2018-06-24T17:17:57+03:00
В мире

Пресс-секретаря Трампа выгнали из ресторана

Хозяйка заведения оказалась ярой ненавистницей президента США
Мария БЕРК
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Сандерс напомнили, что на протяжении всего месяца она всячески уклоняется от вопросов, касающихся изъятия детей из семей мигрантовСандерс напомнили, что на протяжении всего месяца она всячески уклоняется от вопросов, касающихся изъятия детей из семей мигрантовФото: REUTERS
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Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс отказались обслужить в ресторане Red Hen в Лексингтоне (штат Вирджиния). Его владелица Стефани Вилкинсон попросила Сандерс покинуть заведение, объяснив это тем, что выступает против политики Дональда Трампа.

По словам хозяйки ресторана, ее сотрудники сразу узнали пресс-секретаря Трампа. Та пришла на ужин вместе с супругом и друзьями. Вилкинсон вызвала Сандерс на разговор и, сославшись на просьбу персонала, попросила ее удалиться. Оказалось, что среди сотрудников ресторана есть геи, которым не по нраву решение Трампа запретить трансгендерам служить в армии. Кроме того, Сандерс напомнили, что на протяжении всего месяца она всячески уклоняется от вопросов, касающихся изъятия детей из семей мигрантов.

Сама Сара Сандерс достаточно сухо описала конфликт в своем Twitter:

«Прошлым вечером хозяйка Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, попросила меня покинуть заведение, потому что я работаю на президента США, и я вежливо ушла. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением и буду продолжать поступать так же», - сообщила пресс-секретарь.

Это уже не первый случай, когда американские чиновники сталкиваются лицом к лицу с негативно настроенными гражданами. На прошлой неделе министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен зашла поужинать в мексиканский ресторан в Вашингтоне. При виде ее персонал и посетители стали скандировать «позор» и упрекать в проведении провальной миграционной политики. Не выдержав прессинга, Нильсен поспешно покинула заведение.

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