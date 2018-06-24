Пресс-секретаря Трампа выгнали из ресторана

СЕГОДНЯ 17:10 2018-06-24T17:17:57+03:00

Сандерс напомнили, что на протяжении всего месяца она всячески уклоняется от вопросов, касающихся изъятия детей из семей мигрантов Фото: REUTERS

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Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс отказались обслужить в ресторане Red Hen в Лексингтоне (штат Вирджиния). Его владелица Стефани Вилкинсон попросила Сандерс покинуть заведение, объяснив это тем, что выступает против политики Дональда Трампа.

По словам хозяйки ресторана, ее сотрудники сразу узнали пресс-секретаря Трампа. Та пришла на ужин вместе с супругом и друзьями. Вилкинсон вызвала Сандерс на разговор и, сославшись на просьбу персонала, попросила ее удалиться. Оказалось, что среди сотрудников ресторана есть геи, которым не по нраву решение Трампа запретить трансгендерам служить в армии. Кроме того, Сандерс напомнили, что на протяжении всего месяца она всячески уклоняется от вопросов, касающихся изъятия детей из семей мигрантов.

Сама Сара Сандерс достаточно сухо описала конфликт в своем Twitter:

«Прошлым вечером хозяйка Red Hen в Лексингтоне, штат Вирджиния, попросила меня покинуть заведение, потому что я работаю на президента США, и я вежливо ушла. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с кем я не согласна, с уважением и буду продолжать поступать так же», - сообщила пресс-секретарь.

Это уже не первый случай, когда американские чиновники сталкиваются лицом к лицу с негативно настроенными гражданами. На прошлой неделе министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен зашла поужинать в мексиканский ресторан в Вашингтоне. При виде ее персонал и посетители стали скандировать «позор» и упрекать в проведении провальной миграционной политики. Не выдержав прессинга, Нильсен поспешно покинула заведение.