"Московский фестиваль волонтеров" в саду "Эрмитаж"

СЕГОДНЯ 21:10 2018-06-24T21:18:14+03:00

Традиционно он пройдет в формате open-air, ожидается более тысячи зрителей

Изменить размер текста: A A

Стать волонтером и начать помогать другим людям - легко. О тонкостях волонтерской деятельности можно узнать на ежегодном "Московском фестивале волонтеров", который пройдет 30 июня в саду "Эрмитаж" при поддержке Фонда президентских грантов и Департамента культуры Москвы.

- Фестиваль призван развивать волонтерское движение, поддерживать некоммерческие организации, привлекать жителей и гостей столицы к волонтерской деятельности и помощи другим людям, популяризировать корпоративную социальную ответственность бизнеса, - рассказывают организаторы. - Специальными гостями фестиваля станут депутат Мосгордумы Татьяна Батышева и депутат Госдумы Михаил Терентьев.

Фестиваль проведут в формате open-air и планируют собрать более 1000 зрителей. На одной площадке будут более 30 благотворительных и социально-ориентированных организаций. О своей деятельности расскажут благотворительные фонды "Старость в радость", "Вера", АНО "Выбор родителей", а также в этот день презентуют проекты "3D: Делаем Добрые Дела", "Волонтеры-медики".

Гости фестиваля смогут поучаствовать во многих интерактивных программах, в частности, посетить урок добра с собакой по кличке Тайга и оказания первой помощи, художественные выставки, фотогалерею, квест "БезГраничные возможности", спектакль "Мобильного Театра Сказок".

Также участников фестиваля ждет концерт, на котором выступят Евгений Феклистов, группа "Дайте Два", Руслан Масюков и многие другие популярные музыканты.

ГДЕ: сад "Эрмитаж". Ближайшие станции метро "Цветной бульвар" и "Чеховская".

КОГДА: 30 июня 2018 года, начало в 12.00.

СТОИМОСТЬ: бесплатно.