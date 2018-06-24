Акция «Линия памяти»: на Крымской набережной зажгли 1418 свечей

СЕГОДНЯ 21:30 2018-06-24T21:38:25+03:00

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Здесь звучали песни в память о погибших, гостям и жителям столицы показывали фильм «Собибор», театральную программу «Жди меня, и я вернусь», «У войны не женское лицо» и другие. После концертной программы прошло официальное открытие акции «Линия памяти».

– 22 июня – особый день. День памяти и скорби. День, когда в нашу страну пришла страшная беда, – обратилась к присутствующим Ирина Яровая, заместитель председателя Государственной Думы, – Победа будет потом, но нужно было не просто прожить эти страшные дни, а нужно было сопротивляться, отдавать свою жизнь и побеждать. Что такое любовь к Родине? Этот вопрос тогда не звучал. Тогда прозвучал ответ. Началась священная народная война. Война, в которой никто не делил и не задавал вопросы, а шёл на фронт, работал в тылу, погибал и побеждал. И каждый из тех, кто погиб, сделал свой шаг в бессмертие. Шаг в бессмертие, который мы обязаны сохранить. И священный огонь памяти, который мы зажигаем, это наша дань и наша благодарность. Это то самое малое, что может сделать каждый из нас у себя дома, в своем городе, в храме. Задумайтесь, в Сталинграде дом Павлова простоял дольше, чем простояла Франция и Польша, Дания и Нидерланды. Один дом Павлова, который защищали наши солдаты. Простоял дольше, чем целые государства. Поэтому сегодня важно говорить с миром не только о дне победы, но и о дне памяти и скорби. Потому что 28 миллионов сыновей и дочерей наш народ отдал за спасение не только себя, а спасение всего мира. И если мир будет знать правду, то никогда и никто не поверит в ложь о том, что современная Россия может быть агрессором. Наш народ как никто другой знает цену жизни и никогда не станет нападать на другие страны и уничтожать другие народы. Мы и сегодня защищаем мир от терроризма. От всего сердца желаю, чтобы в каждом из нас горел священный огонь памяти и благодарности. И только он соединится в вечный огонь, и только он станет оберегом нашей страны от любых новых испытаний.

На открытии присутствовал депутат Московской Городской Думы – Евгений Герасимов:

– У каждого из нас своя свеча, но эта свеча посвящается всему народу. Сегодняшняя акция должна быть столько, сколько будет жить наша страна, потому что подвиг, который совершили наши отцы, деды, матери, он потрясающий и ничего подобного в мире до этой катастрофы не было.

Фото: Любовь АРКАДЬЕВА

Галина Борятинская, исполняющий обязанности председателя Комитета общественных связей города Москвы:

– 21-22 июня – самые длинные дни в году. 77 лет тому назад пришла беда, которая перевернула мир и вошла горем в каждую семью. Квартира на Таганке – одна из многих коммунальных квартир в то время. В одной комнате швея, которая шила свадебное платье. Она ещё не знала, что с завтрашнего дня Она будет 1418 дней шить солдатские шинели. Другая комната – творит редактор «Вечёрки», рассказывает о том, как строится метро в городе Москве. И он не знал, что 1418 дней будет для москвичей передавать тревожные сводки по началу, а потом сводки полные надежды в победу, но это будет 1418 дней. Танкист в третьей комнате с молодой женой. Он только что стал лейтенантом. Он погибнет под Курском. Эти маленькие истории москвичей я сегодня прочитала в социальных сетях. А поразило меня одно сообщение. Девушка в комментариях пишет: «А мне нечего рассказать о своей семье, что она пережила в те годы, потому что когда я могла это сделать, я думала о будущем и настоящем, но сейчас мне не у кого спросить». Самое главное, чтобы наши дети, наши внуки, наши правнуки понимали, что мы едины памятью.

В 22:30 по московскому времени 1418 свечей зажглись вдоль Крымской набережной. Каждая свеча символизирует один день Великой Отечественной войны. 1418 дней советский народ стойко и мужественно защищал нашу Родину. Любой желающий мог выбрать дату, которая для его семьи является памятной, и зажечь свечу памяти около таблички с надписью дня.

Жителям столицы помогали волонтеры ресурсного центра «Мосволонтер», которые сопровождали ветеранов, помогали участникам зажечь свечу, узнать в «Книге памяти», где воевали родные и близкие, где погибли, какие награды получили при жизни.

Кащенко Елена Юрьевна вместе с дочерью уже второй год волонтеры акции «Линия памяти»:

– Мы начали работать с «Мосволонтером» в прошлом году с шествия «Бессмертный полк» и в дальнейшем все патриотические акции стараемся посещать вместе с дочерью, – рассказала Елена Юрьевна. – Сегодня приходила семья итальянцев и с ними мальчик, который говорит по-русски. Он рассказал нам, что у него воевали дед с одной стороны и с другой: один участвовал в Курской битве со стороны Советских войск, второй участвовал со стороны Фашистских войск.

Я спросила у Елены Юрьевны, какие эмоции она испытывает, находясь здесь:

– В первую очередь вспоминается история семьи во время войны, история страны. Волнение, слезы на глазах.

Дочь Елены Юрьевны, Катя, тоже поделилась своими впечатлениями:

– Возникает чувство единства, когда все люди вместе собираются и вспоминают дни войны. Это навивает грусть и одновременно счастье. Потому что об этом не забывают и от этого я чувствую радость.

Фото: Любовь АРКАДЬЕВА

Каждый желающий может выбрать дату и зажечь свечу около этого дня в знак памяти.

– Эту дату нам прислало государство, когда он погиб. Только не сказали, какого числа, сказали месяц – ноябрь 1943 года, – рассказывает Галина Васильевна Янина, – Дядя у меня был танкистом. Я окончила первый класс в 41 году и я с шла с ним за руку. Он был моим крестным – Иван Матвеевич Важов.

– Мой брат – Гурий Михайлович Терехов – погиб 5 февраля 1943 года. Ему было 19,5 лет. А я родилась в 1941 году, – поделилась Терехова Маргарита Михайловна, – Он был без вести пропавший. С 1983 года мы ездим в Горшечное почти каждый год. Когда было 40 лет победы, мы посадили 40 сибирских кедров – аллею героев-сибиряков, которые погибли в Горшечном. Я сама из Кемерово, сибирячка. Мы до сих пор поддерживаем эту аллею. Волгоград, Мамаев Курган, Белоруссия, город Борисов, город Юхнов, Калининград – там мы посадили кедры сибирские вместе с братом – Анатолием Михайловичем Тереховым. Ему сейчас 90 лет. В нашей семье пять сестёр и два брата, а третий брат–Гурий–погиб во время войны. Кедры – это вечная память, потому что кедр растет 500 лет, угасает, а потом ещё лет 300 цветет. Вот такое вечное дерево. Значит будет вечная память нашим погибшим ребятам, которые защитили нашу страну.

– Я тоже зажгла свечу памяти. 21 ноября 1942 года погиб мой отец, кадровый военный, Иван Васильевич Сушков, – рассказывает Евгения Ивановна Сушкова, – Я родилась в Москве и всю войну была в Москве, никогда никуда не выезжала. Поэтому войну я очень хорошо помню и эти страшные морозы. Несмотря на такие трудности, холод, голод, государство думало о детях. И в такое трудное время дети карточки для детей и для рабочих были по одной норме. После войны жили тесно, но очень дружно, была общая радость.

В столице акция продлилась сутки, до 00:00 23 июня. Зажженные свечи были выстроены в линию вдоль Крымской набережной, линию памяти, которая останется в наших сердцах и в истории нашей страны на долгие годы, века, тысячелетия.