Финансовый омбудсмен поможет вернуть вклад или получить страховку до 500 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 01:08 2018-06-24T22:32:49+03:00

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В июне президент подписал закон о финансовом омбудсмене, который заработает уже в сентябре.

Кто такой?

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг - это такой примиритель на финансовом рынке.

Теперь, если у человека появились какие-то претензии к финансовой организации, он должен идти не в суд, а к омбудсмену. Тот разберется во всем и вынесет свое решение. Банки, МФО и страховщики обязаны его исполнять.

Поначалу, наверное, омбудсмену будет поступать много жалоб не по теме. У нас до сих пор многие уверены, что долги банку отдавать не нужно, потому что «банкиры совсем зажрались». А кто-то думает, что вложения в пирамиды - не только доходные, но и надежные.

- А что тут поделаешь? Омбудсмен на то и существует, чтобы его заваливали жалобами. Его задача — помогать людям решать их проблемы во взаимодействии с финансовыми организациями. И объяснять гражданам, которые подали неадекватные жалобы, что они не правы. Запретить людям жаловаться невозможно, — говорит замглавного редактора Банки.ру Семен Новопрудский.

По оценке Центрального банка, количество жалоб от клиентов финансовых организаций каждый год увеличивается на 20%. В других странах, где омбудсмен уже работает, 80% споров решает именно он.

- Теперь, когда принят соответствующий закон, можно ожидать серьезного сдвига во внесудебном улаживании конфликтов между клиентами и финансовыми организациями, – уверен начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Конечно, разобрать гигантский поток обращений один человек не в состоянии. Омбудсмену положены помощники. К ним-то и будут сначала поступать все жалобы, а уже после их проверки на «здравость», лягут на стол самому омбудсмену.

На кого можно жаловаться?

Омбудсмен будет обязан рассматривать жалобы к любым финансовым учреждениям: страховщикам, банкам, МФО, кредитным кооперативам, ломбардам, НПФ.

Но не сразу. Все организации будут присоединяться к этой системе поэтапно.

Сначала — страховые компании (кроме тех, кто занимается ОМС). Это произойдет в сентябре. С 2020 года омбудсмен сможет рассматривать жалобы на МФО. А с 2021 года — на все остальные структуры.

Организации, которые работают с омбудсменом, включат в специальный реестр. Его будет вести Центральный банк. Те, кто в этот список не войдет, не сможет работать с физлицами.

Какие условия обращения к уполномоченному?

Вот это самый важный момент. Подавать челобитную смогут лишь люди, которым задолжали финансовые компании – например, не отдают проценты по вкладам или положенную страховку. Размер претензий должен быть не больше 500 тыс. руб. Более крупные дела омбудсмен не рассматривает.

А, наоборот, должников финансовых организаций новый уполномоченный не защищает: жалобу на банк отказавший в реструктуризации кредита или на коллекторов, омбудсмен не примет.

Еще одно условие. Люди должны будут обязательно сначала идти к омбудсмену и только потом, если его решение их не устроит, подавать иск в суд.

- В итоге автовладельцы, у которых есть проблемы с выплатой ОСАГО, лишатся возможности быстро урегулировать свои претензии через суд, как это происходит сейчас. Пока омбудсмен будет рассматривать их жалобу, они потеряют время и срок исковой давности, — отмечает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

Также здесь есть срок исковой давности и по обращениям к самому уполномоченному. Он составляет три года.

Отклонит защитник и те заявления, которые уже рассматривал суд.

Ну и конечно, заявление должно быть составлено корректно. Тут не допускаются «нецензурные или оскорбительные выражения», — предупреждает закон.

Решение омбудсмена начинает действовать через 10 дней.

Если компания его не выполнит, то к делу подключат судебных приставов. Они заставят сделать все так, как было предписано. Если банк или страховщик с мнением омбудсмена не согласится, то он может оспорить решение в суде.

Как подавать жалобу?

К омбудсмену не стоит бежать сломя голову. Сначала надо написать претензию в саму финансовую организацию. Она должна дать ответ в течение 15 дней, если ей писали по «электронке» или 30 дней, если заявление отправлялось почтой.

Только потом можно нести заявление омбудсмену. Там надо рассказать о проблеме и приложить документы, которые подтверждают, что в саму организацию вы обращались.

Отправить письмо можно на сайте финансового омбудсмена (этого сайта еще нет) или через МФЦ.

Кого именно назначат на эту должность?

Пока не известно. Омбудсмена будет назначать Центральный банк при согласовании с президентом. Источники «КП» говорят, что им может стать руководитель Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Виктор Климов или замдиректора департамента страхового рынка ЦБ Светлана Никитина. Но это — только предположения.

В законе написаны общие требования к должности. Омбудсменом должен быть гражданин России в возрасте от 35 до 70 лет с юридическим или экономическим образованием и опытом работы в финансовой сфере или судьей.

Омбудсмена будут назначать на пять лет.

Кстати, и сейчас у нас есть финансовый омбудсмен, правда, на общественных началах — Павел Медведев. Он работает при Ассоциации российских банков давно, с 2010 года. Понимание финансовой темы у него есть. Павел Алексеевич - экономист. Когда был депутатом, разрабатывал закон о страховании вкладов, "О банкротстве кредитных организаций" и даже "О Центральном банке".

- Я продолжу свою работу. Мне часто звонят, чтобы посоветоваться. Консультация спасает людей от беды. Например, у одного заемщика был долг перед банком, а платить он не мог. И вот ему в том же банке предложили в МФО перекредитоваться. Менеджеру премию за это платят. Если бы человек так и сделал, он бы попал в настоящую беду. Ведь ставки по микрокредитам очень высокие. Я посоветовал ему написать в банк о своих финансовых проблемах и попросить реструктурировать долг, — рассказал Павел Медведев.

На должность "законного омбудсмена" Медведев претендовать не может. Хотя бы в силу возраста: ему уже 77 лет.

Кроме как уполномоченному, пожаловаться на финансовую компанию можно в Центральный банк и Роспотребнадзор. На сайтах этих ведомств (cbr.ru, rospotrebnadzor.ru) есть специальные формы обратной связи.