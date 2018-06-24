«Слегка за 50 кило»: Как правильно выбрать купальник девушкам с пышными формами

24 Июнь 23:25 2018-06-25T00:36:10+03:00

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Впереди - летний отпуск и долгожданная поездка на море. Женщины, не вписывающиеся в традиционные параметры "90-60-90", отлично знают, как сложно подобрать купальник, в котором они будут чувствовать себя комфортно. Вокалистка absolute soul группы SHOO (участники фестивалей «Усадьба Jazz», «Дикая мята» и «Красная площадь») Шуня Балашова поделилась собственным опытом и рассказала "КП", что должно быть в пляжном гардеробе девушек формата «слегка за 50 кило».

1. На полных девушках идеально смотрятся купальники в стиле «пин-ап» - например, в горошек. Важно помнить: в купальнике вы будете максимально обнажены, и окружающие все равно заметят, что вы полная. Надо просто подчеркнуть свои достоинства, расслабиться - и получать удовольствие от отдыха.

Главное - уверенность в себе: это с блеском демонстрирует модель Эшли Грэм.Фото: EAST NEWS

2. Купальники с завышенной талией, которые также называют «ретро-купальники», отлично смотрятся, и для полных девушек - это просто находка. Главное правило - не стесняйтесь! Когда вы стесняетесь себя, это видно.

3. Говорим «нет!» всевозможным верёвочкам и купальникам с прорезями. В таких моделях вы рискуете выглядеть как ветчина в сеточке.

Купальники с прорезями - коварная модель: они отлично подчеркивают все несовершенства фигуры.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Чёрный цвет в купальнике – беспроигрышная классика. Желательно отдать предпочтения обычным силуэтам типа боди.

Чёрный цвет в купальнике – беспроигрышная классика.Фото: EAST NEWS

5. Слитные купальники обязательно выбирайте с чашечками и косточками. Если у вас большая грудь, то без этого никуда.

6. В вашем пляжном гардеробе обязательно должно быть парео. Не платок, который вам придется повязывать, а какая-нибудь накидка. Если вы стесняетесь своих лишних килограммов, выйдя на пляж, то в красивой вязаной накидке в стиле «бохо» вам будет гораздо комфортнее.