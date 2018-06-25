2018-06-25T00:09:37+03:00
Звезды

«Старается ради молодого мужа»: Блогеры обсуждают декольте Пугачёвой

Необычное фото опубликовал в своём Инстаграме Максим Галкин
Игорь ПОЛЯКОВ
Поделиться:
Максим Галкин опубликовал фото помолодевшей жены, которая надела кокетливую блузку со смелым декольтеМаксим Галкин опубликовал фото помолодевшей жены, которая надела кокетливую блузку со смелым декольтеФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Примадонна российской сцены вместе с двойняшками Гарри и Лизой, мужем Максимом Галкиным и двумя нянями отправилась на два месяца на Кипр.

Там Максим Галкин арендовал домик у моря. Напомним: недавно пара купила на Кипре квартиру. Пока там идёт строительство, приходится звёздам останавливаться в чужом доме. После покупки квартиры Максим и Алла Борисовна получили европейские паспорта, став гражданами Кипра.

Судя по всему, тамошний климат подходит АБ. Максим Галкин опубликовал фото помолодевшей жены, которая надела кокетливую блузку со смелым декольте.

- Красотка, - похвалила новый образ Пугачёвой Яна Рудковская.

- Королева! - восхитился бывшей женой Филипп Киркоров.

Хотя нашлись подписчики, которые сказали, что у Аллы Борисовны слишком откровенное декольте.

- Алла Борисовна - публичный человек, поэтому она так хорошо выглядит. Если бы она вышла на сцену вся скрюченная, с выпавшими зубами, дряблым телом, вам было бы приятно? Каждый выглядит, на сколько позволяют гены. Берите пример, учитесь и получайте удовольствие, главное результат, а способ достижения у каждого свой, - заступились за звезду другие поклонники.

maxgalkinrumaxgalkinru
Счастлив, когда моя любимая счастлива
383560 отметок «Нравится»7672 комментариевInstagram

- Старается ради молодого мужа! Шикарная женщина! Новый имидж очень идёт!

Напомним: Алла Пугачева после рождения младших детей сильно постройнела. Стилист певицы Алишер рассказал в интервью «КП», что теперь джинсы 69-летняя звезда покупает в подростковом отделе.

- Сцена лечит, а дети молодят, - призналась в одном из интервью «КП» Алла Пугачева. - У меня муж, который делает меня счастливой, любит меня такой, какая я есть. Мне повезло, я наконец могу себя назвать счастливой женщиной. Для полного счастья мне не хватает хороших новостей по ТВ.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Оригинальный бластер Хана Соло ушел с молотка за $550 тысяч
В сборной Египта опровергли слухи о возможном уходе Салаха
Египет намерен до конца года отказаться от импортного СПГ
Эрдоган объявил о своей победе на выборах президента Турции до окончания подсчета голосов
ПВО Саудовской Аравии перехватила две ракеты, выпущенные из Йемена
Прокурдская Партия демократии народов проходит в парламент Турции
Предварительные итоги президентских выборов в Турции: Эрдоган набирает 53,5% после обработки 90,8% бюллетеней
Экстренный саммит ЕС не достиг никаких договоренностей по миграции
Трамп призвал без суда депортировать из США всех нелегалов
WADA приняло итоги расследования ФИФА по допингу в российском футболе
Лидер «Океана Эльзы» призвал украинцев уничтожить киевский режим
Бывшая жена Сильвестра Сталлоне родила пятого ребенка в 54 года