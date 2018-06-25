2018-06-25T01:30:57+03:00
История современности

Наш паровоз

27 июня 1842 года не стало Ефима Черепанова, изобретателя и создателя первого русского парового локомотива
Леонид РЕПИН
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Ефим Черепанов.Ефим Черепанов.Фото: wikimedia.org
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Странная судьба выпала на долю этого удивительного изобретателя: при жизни был и признан, и награды получал за свой паровоз, а потом будто бы растворился в истории... Нет, помнили, разумеется, в школе закладывали: наши Черепановы создали это прелестное стальное чудовище с высоченной трубой, несущееся по рельсам с умопомрачительной скоростью - аж 16 верст в час, но при том говорили: «Братья Черепановы». А они никакие не братья: отец Ефим и сын Мирон девятнадцати лет. Брат двоюродный Амос присоединился к работе уже в самом конце.

Сначала - и это помним - Николай Демидов, человек широких и далеко закинутых взглядов, владелец уральских железоделательных заводов, послал Ефима в Англию - пусть поглядит, как там дела обстоят с паровыми машинами, может, и нам чего сгодится. И не случайного человека, разумеется, выбрал: крепостной Ефим, по сути дела, был готовым инженером, хотя и самоучкой. Выпал ему инженерный талант, как кому другому быть тенором или художником. Встретили англичане Черепанова, надо сказать, достаточно приветливо, но настороженно: хоть и очень невысок был русский мужичок - коренаст, широк в кости и отчаянно рыжебород, а настораживал отчего-то. Ну да англичане и к своим рыжим привыкли, но этот - медведь медведем! Сразу же ошеломил встречающего мистера Спенса, поверенного Демидова, вопросившего: когда господин Черепанов желает ознакомиться с английским заводом, где производят паровые машины? Ответил: «Немедленно». Дело в том, что Ефим дома строил паровые машины и они исправно работали. А что касаемо английских газет, то они принялись печатать заметки, где задавали взволновавший вопрос: а зачем, собственно, явился этот русский механик на Альбион? Уж не за тем ли, чтобы выведать всяческие инженерные секреты, а потом и обратить их против самих англичан?

Ефим меж тем времени не терял, изучал заморские достижения, однако и недочеты их отмечал, а, вернувшись домой, с пылом и жаром принялся разрабатывать первый сухопутный паровоз, «пароходный дилижанец». Сын его Мирон, работавший писарем тут же, на заводе, стал неизменным верным помощником, и первые чертежи отец с сыном плечом к плечу вычерчивали. И вот уже в «Двухседмичных сведениях» от 5 - 19 августа 1834 года, выпускаемых Выйским заводом, что в Пермском крае, выпорхало удивительнейшее сообщение: «Пароходный дилижанец остройкою совершенно окончен, а для ходу оного строится чугунная дорога, и для сохранения дилижанца остраивается деревянный сарай...»

Паравоз Черепановых в Политехническом музее. Фото: wikimedia.org

Паравоз Черепановых в Политехническом музее.Фото: wikimedia.org

И дело пошло-покатилось! Есть первый русский паровоз и первая железная дорога!

А что сам изобретатель и сынишка мастеровитый?.. Ефим, жена его и сын Мирон получили вольную - сдержал данное слово Демидов. А еще Ефима наградил золотым перстнем.

Потом почти сто лет о Черепановых не вспоминали. Вообще-то в истории дело обычное: истинных, скромных героев в тень оттесняют те, у кого голос позычнее. Ну а паровозики-то черепановские стали жить самостоятельной жизнью и в трудные дни незаменимо выручали нас. Да и сейчас, между прочим, стоят, тихо дремлют на своем запасном пути под крышей, смазанные и вполне даже ухоженные.

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