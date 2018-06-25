На что Джонни Депп спустил 650 миллионов долларов: актер рассказал, как растранжирил свое баснословное состояние

СЕГОДНЯ 02:10 2018-06-25T02:42:11+03:00

Развод с Эмбер Херд стоил Джонни Деппу семь миллионов долларов. И это капля в море по сравнению с тем, сколько денег спустил артист. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звезда «Пиратов Карибского моря» дал откровенное интервью, в котором поведал, как он стал банкротом, и как пережил развод с Эмбер Херд

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О том что Джонни Депп – банкрот, стало известно еще год назад: бывшие финансовые менеджеры артиста неожиданно подали на него в суд (актер отказался выплачивать им вознаграждение за их услуги) и вложили прессе нелицеприятную правду: звезда «Пиратов Карибского моря» растранжирил свое баснословное состояние. Он живет на кредиты и не в состоянии оплачивать свои долги. За свою долгую карьеру в Голливуде Джонни заработал почти 650 миллионов долларов. Как можно было пустить по ветру такую огромную сумму? Об этом актер рассказал в откровенном интервью журналу «Rolling Stones», которое на днях вышло в печать.

Журналист издания Стивен Родрик провел в особняке Джонни в Лондоне трое суток, и все это время артист изливал ему душу, рассказывая, как все его предали. Пообщавшись со звездой 72 часа с перерывами на сон, репортер заключил: Джонни – очень одинокий и очень депрессивный человек. И вокруг него нет никого, кому бы он не платил.

О прорехах в бюджете 55-летний Джонни впервые узнал в 2017 году, когда актеру посоветовали продать недвижимость во Франции, чтобы расплатиться с долгами. Совет привел Деппа в бешенство: актер немедленно подал в суд на своих финансовых менеджеров из компании «The Management Group» (TMG), обвинив их в недобросовестном управлении его активами. Джонни уверяет: финансовые консультанты годами подставляли его и наживались на его состоянии.

Финансисты молчать не стали: они подали ответный иск, в котором сообщили, что Депп страдает психическим расстройством, и приложили к иску документы, в которых подробно рассказали об экстраординарных тратах актера. Менеджеры поведали, что жизнь на широкую ногу обходится Джонни в 2 миллиона долларов в месяц. Мол, артист сам виноват в своих бедах: только на спиртное Депп тратил 30 тысяч в месяц, позволяя себе комментарии вроде «вино не считается инвестициями, если ты выпиваешь его сразу после покупки». По 200 тысяч в месяц Джонни тратит на перелеты частным самолетом. Как свидетельствует TMG, артист накупил недвижимости на 75 миллионов долларов, приобрел 70 гитар, почти 200 шедевров искусства, 45 роскошных автомобилей и яхту за 18 миллионов. Еще 1,2 миллиона долларов он потратил на личного врача. Свыше 1,8 миллиона — на круглосуточную охрану. Кроме того, Депп потратил миллионы долларов на адвокатов, которые годами вытаскивали его из различных передряг и подсудных дел.

Журналист «Rolling Stones» отмечает: Джонни - очень одинокий и очень депрессивный человек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В интервью «Rolling Stones» Джонни признался: он действительно любит транжирить деньги. И то, о чем говорят его менеджеры, надо умножать на два. Например, Депп заявил, что на вино он тратил не 30 тысяч долларов в месяц, а гораздо больше.

- Говорить о том, что я тратил на вино 30 тысяч долларов в месяц, оскорбительно, - уверяет актер. — Потому что я тратил намного больше.

Опроверг Джонни и утверждение, что он спустил три миллиона долларов на то, чтобы выстрелом из пушки развеять прах своего друга, писателя Хантера Томпсона. «На самом деле я потратил пять!», - хвастается актер.

Семь миллионов долларов неизвестным образом утекли к сестре артиста: Джонни обвиняет финансовых менеджеров в том, что они перевели ей деньги без его ведома.

Артист любит тратить деньги на вино, гитары и раритетные тачки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кроме финансовых передряг Джонни поведал своему собеседнику о тяжелых отношениях с матерью. Бетти Сью работала официанткой, воспитывала сына одна и часто срывалась на нем. На ее похоронах в 2016 году актер назвал ее «самым жестоким человеком, которого он когда-либо знал». Когда Джонни был маленьким, мамаша частенько поколачивала его.

- Она била меня без причины. Иногда в твою сторону летит пепельница, иногда ты получал телефонной трубкой. Это был дом-призрак: никто ни с кем не разговаривал, - говорит Джонни.

Тем не менее, разбогатев в конце 80-х годов, актер первым делом купил матери новый дом.

Джонни купил 70 раритетных гитар.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артист рассказал и о том, как он тяжело пережил развод с Эмбер Херд (который стоил ему еще 7 миллионов долларов. Получив эти деньги, актриса все до копейки отдала на благотворительность). Чтобы заглушить душевную боль, Депп начал писать мемуары. Джонни не отрицает, что заливал горе алкоголем: водка лилась рекой.

- Мое падение было настолько глубоким, насколько вообще это возможно. Я не мог терпеть боль каждый день, - признался он. - Однажды утром я налил себе водки и печатал, пока слезы полностью не затуманили взгляд, я перестал видеть страницу. Я все пытался понять, чем заслужил все это, что сделал… Я старался быть добрым и помогать всем, никому не врать. Правда для меня важнее всего.

Джонни признается, что очень тяжело пережил разрыв со своей женой Эмбер Херд.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В финале статьи журналист Стивен Родрик рассказывает, как Джонни безуспешно пытался разыскать кого-то из своей многочисленной армии телохранителей, чтобы вызвать гостю такси. В итоге Депп сам проводил корреспондента до ворот своего особняка. Джонни долго возился с замком, но так и не смог открыть ворота, и в итоге Родрик просто перелез через забор. На прощание Депп сказал ему: «Будь здоров, мужик. Спасибо, что выслушал».

Сейчас Джонни колесит по Европе с гастролями: актер дает концерты вместе со своим другом, рок-музыкантом Элисом Купером. Депп сильно похудел, чем вызвал тревогу у поклонников – они решили, что их кумир серьезно болен. Актер же уверяет, что бросил пить – мол, он теперь трезвенник, и вообще за ЗОЖ.

Сейчас Депп дает концерты вместе со своим другом, рок-музыкантом Эллисом Купером.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Джонни Депп развелся с Эмбер Херд в 2016 году после полутора лет брака. Их отношения начались в 2011 году после съемок в фильме «Ромовый дневник». Ради сексапильной блондинки актер оставил французскую певицу Ванессу Паради и двоих детей – сына Джонни и дочь Лили-Роуз.