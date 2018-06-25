Бухту Золотой Рог разминировали за неделю.

СЕГОДНЯ 09:42 2018-06-25T10:30:16+03:00

В Минобороны отметили, что все участники боевого разминирования будут представлены к наградам Фото: скриншот с видео

К операции были привлечены специальные водолазные судна и подразделения Военной полиции Владивостокского гарнизона [видео]

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Неделя ушла на разминирование глубоководных причалов в акватории торгового порта Владивостока в бухте Золотой Рог. 10 водолазов отряда спасательных судов управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Тихоокеанского флота (ТОФ) провели сложнейшую операцию по обезвреживанию боезапасов, обнаруженных в непосредственной близости от причальных стенок порта.

- Водолазы работали попарно на глубинах от 12 до 14 метров с соблюдением всех мер безопасности. Снаряды и мины переправлялись на борт рейдовых водолазных катеров и помещались в контейнеры с песком, затем морем перевозились к отдаленному причалу, перегружались на специальный автотранспорт и доставлялись на полигон, где методом подрыва уничтожались, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Представитель Минобороны России отметил, что снаряды и мины были найдены на дне Золотого Рога в ходе ежегодного осмотра стояночных мест в порту. Специалисты предположили, что боеприпасы могли быть утеряны в военные и первые послевоенные годы при погрузке на морские транспорты. Грузовые суда большого водоизмещения, швартовавшиеся здесь в последние годы, существенно размыли винтами илистый грунт и частично обнажили боеприпасы.

- Боеприпасы были разбросаны на площади нескольких десятков метров практически устилали морское дно, - указал в рапорте командир команды водолазов-подрывников капитан 3 ранга Алексей Любимов.

За неделю водолазами Тихоокеанского флота поднято на поверхность порядка 350 различных боеприпасов. В Минобороны отметили, что все участники боевого разминирования будут представлены к наградам.