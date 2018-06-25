2018-06-25T13:26:48+03:00
Звезды

После родов Светлана Лобода вдвое подняла гонорары

Теперь, чтобы артистка не отказалась от концерта, ей придется заплатить гораздо больше
Ольга АНТОНОВА
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Заказать частный концерт Светланы стоит 50 тысяч евроЗаказать частный концерт Светланы стоит 50 тысяч евроФото: Михаил ФРОЛОВ
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Светлана Лобода месяц назад стала мамой, и уже через неделю прилетела на премию Муз-ТВ. Еще через неделю презентовала новый клип, который сняла еще будучи беременной,и дальше планирует гастрольный график. Судя по такой бурной активности, ни о какой декрете Лободы речи не идет, зато певица вдвое подняла свои гонорары. Это связано с тем, что время звезды как молодой мамы стало стоит дороже, а значит, выросли гонорары и на выступления артистки.

«Заказать частный концерт Светланы стоит 50 тысяч евро. Дорога, проживание, трансфер для команды из 12 человек ложатся также на принимающую сторону, – рассказала «СтарХиту» Нателла Крапивина, продюсер певицы. – Плюс суточные в размере 200 евро».

В прошлом году заказать Лободу на корпоратив стоило –25 тысяч евро. Но не зря же говорят, что дети – это большие расходы, а дети звезд – очень большие. Все-таки для малышки нужна профессиональная няня, гувернантка требуется и старшей дочери Евангелине, плюс, водитель, домработница. На полном обеспечении певицы кроме того, ее пожилая мать.

«Ничего удивительного в росте вознаграждения нет, – говорит организатор звездных концертов Евгений. – Так поступают многие – Брежнева, Гагарина... Ведь теперь им есть, от чего отказываться, – это время, которое можно провести с ребенком. У Лободы вообще отдельная история, летать на заказы ей придется из Америки. Предложений Светлане поступает уйма! И такой ход – некий фильтр, чтобы иметь возможность дольше находиться с дочками».

Надо отметить, что певица очень быстро пришла в форму после родов. На недавнем фото в инстаграме молодая мама выглядит еще стройнее, чем была еще год назад. Поклонники поразились, что же такого сделала певица, чтобы так быстро вернуть себе спортивную фигуру.

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- Смешно. Сейчас у людей талантливых и трудолюбивых много возможностей реализоваться. Можешь сделать хорошую песню, и она будет звучать на всех платформах. Когда я начинала, таких возможностей не было - я пять лет билась головой о стену. Мне все говорили, что музыка, которую мы делаем, - сложная и она не может быть в эфире, потому что ее тяжело слушать. Когда мы запустили песню «Пора домой», она пошла слабенько, и мы с моим продюсером Наттелой Крапивиной сказали: «Все. Со следующей песней мы не приходим на радиостанции. Мы никого ни о чем не просим». И вот появляется «К черту любовь». И за неделю на интернет-сервисах взлетела на первые позиции, и у нас началась новая жизнь. (подробности)

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