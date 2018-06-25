ФИФА объяснила, как будут выходить команды в плей-офф

СЕГОДНЯ 13:13 2018-06-25T14:14:34+03:00

Мы попадаем либо на победителя группы В, либо на второе место в этой же группе Фото: Александр ГЛУЗ

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Напомним, что в плей-офф выходят по две команды из группы.

В некоторых группах ситуация запутанная, и возможны разные варианты развития событий. К примеру, кто окажется выше, если две команды набрали одинаковое количество очков? Как будут определять нашего будущего соперника по 1/8 финала? Ведь мы попадаем либо на победителя группы В, либо на второе место в этой же группе. А там у Испании и Португалии пока совершенно равные показатели, кроме того они и друг с другом сыграли вничью - 3:3. И если они свои сегодняшние матчи с Марокко и Ираном сыграют одинаково, то в силу вступят дополнительные показатели, вплоть до желтых и красных карточек. Возможен и жребий.

Но ведь в других группах может быть еще более запутанная ситуация, когда сразу три команды наберут равное количество очков!

ФИФА дал разъяснения на этот счет. Места команд в группе определяются по следующим показателям:

- наибольшее количество набранных очков;

- разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового турнира;

- количество забитых голов во всех матчах группового турнира.

Если две и более команд будут иметь равенство по трем указанным выше показателям, их места в таблице будут определяться по следующим показателям:

- наибольшее количество набранных очков в матчах группового турнира между этими командами;

- разница забитых и пропущенных мячей между этими командами;

- наибольшее количество забитых голов между этими командами;

- наибольшее число баллов fair play (желтая карточка - минус 1 очко, непрямая красная карточка - 3, прямая красная карточка - 4, желтая и прямая красная карточка - 5, при этом один игрок в каждом матче может получить только один из указанных штрафов);

- жеребьевка, организованная ФИФА.

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