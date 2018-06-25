2018-06-25T13:28:17+03:00
Экономика

Хобби Ольги Зайцевой: актриса зарабатывает на криптовалюте

Актриса Ольга Зайцева рассказала Радио «Комсомольская правда», как она зарабатывает на биткоине и других виртуальных деньгах [аудио]
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Ольга ЗайцеваОльга ЗайцеваФото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотни тысяч русских людей вкладываются в новые деньги – биткоины и другие криптовалюты. И это не обязательно профессионалы, «квалифицированные инвесторы», среди игроков нового рынка множество обычных людей.

Ольга Зайцева:

- Да, я проходила курсы финансовый грамотности, но играть на рынке криптовалют училась сама. Мне помог один мой друг, он в течение нескольких часов объяснял мне, как там все устроено. А когда одна моя приятельница тоже захотела, то ей уже объясняла я.

- Кстати, в этом бизнесе довольно много женщин, вот такая у него особенность.

- Сначала я решила майнить (добывать, вычислять с помощью специальных компьютерных программ – ред.) биткоины. Купила «асики» (вычислительные устройства – ред.), а когда рынок вырос до максимума, я их продала и неплохо заработала.

- Играть на форексе (рынок традиционных валют – ред.) мне было неинтересно, доллар он и есть доллар уже долгие годы. А виртуальные деньги это что-то новое и интересное.

- Нет, это не пирамида, не МММ, как думают многие. Дело в том, что за криптовалютами стоят настоящие проекты на основе технологии блокчейн, то есть они обеспечены. А МММ не была обеспечена ничем.

Действительно, курс биткоина сильно упал, сейчас о стоит 6-7 тысяч долларов, а еще недавно доходил почти до 20 тысяч. Но я думаю, что к осени он вновь вырастет. Я даже делаю собственный проект для рынка электронных валют – аппаратный криптокошелек, который будет гарантированно защищен от хакерских атак и взлома.

Справка «КП»

Актриса Ольга Зайцева закончила ВГИК и снялась в 35 кинофильмах и сериалах, среди её работ – роль Панночки в фильме «Вий» (2014 г.). Сейчас занята в двух кинопроектах, воспитывает двоих детей и играет на рынке криптовалют.

Как актриса заработала на криптовалютах

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