Победитель шоу «Лига удивительных людей» Владимир Георгиевский: Служил в армии, снимался в «Гардемаринах», работал с Колином Фёртом

СЕГОДНЯ 13:42 2018-06-25T13:45:39+03:00

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В финальном выпуске россиянин Владимир Геогиевский показал самый что ни на есть смертельный номер: стоя на двух канатах, он сделал сальто назад с мешком на голове на высоте пяти метров. Участие в шоу для Владимира не стало теледебютом. Он успел засветиться в английском проекте Britain's Got Talent («Британия ищет таланты») и стал звездой Youtube. Также он выступал в подобных телешоу в Чехии, Италии и других странах. Сейчас он живет в Великобритании, хотя вырос в Москве.

- Я родился в Можайске, а рос в Москве, в Измайлово, - рассказывает Владимир. - С 11 лет начал работать в цирке. В 1984 году в первый раз выехал заграницу, на 4 месяца в Будапешт. Получилось так, что мы работали в международном коллективе - с англичанами, алжирцами, французами. Потом отслужил два года в армии, а затем вернулся в Союзгосцирк.

- Вы ведь много лет жили в Англии...

- Я познакомился с женщиной, женился, пошли дети. Жил с семьей в Великобритании, на юге Уэльса. Моя супруга - валлийка. Старший сын родился в Северной Ирландии, в городе Ньюри, а младший прямо дома, мы не успели доехать до госпиталя. Работал я при этом не только в Англии, а выступал по всему миру со своими номерами, в том числе два с половиной года года провел в Лас-Вегасе. Затем меня пригласили отсняться на Britain’s Got Talent. Как раз было три свободных дня — и я согласился.

- Вы говорите, что с 11 лет выступали в цирке. Как попали туда?

- Я занимался спортивной гимнастикой, и вдруг мой тренер заболел. С другим мы не сошлись характерами. Меня пригласили заниматься прыжками в воду. Я согласился. Для 11-летнего мальчика зимой в Москве поплавать в бассейне бесплатно – это большое удовольствие. Пришел туда, попрыгал с вышек чуть-чуть, а тренер мне предложил пойти в цирк. С этого все и началось.

- Как же родители отпускали вас, ребенка, на гастроли по миру?

- Ну, вот рискнули. Моя мама – педагог, воспитатель в детском саду. Отработала лет сорок, получила медаль от правительства. Только год назад на пенсию вышла. Сестра тоже пошла по стопам мамы. А отец у нас был водителем автокрана.

Победитель шоу «Лига удивительных людей» Владимир Георгиевский

- Чем занимаются ваши дети?

- Сыновья — футболисты. Старшему 22 года, младшему — 20. Они играют профессионально в футбол, учатся в университете. Старший собирается в Австралию, его пригласил местный клуб. Вот недавно просил совета, соглашаться или нет.

- И что вы ему сказали?

- Cказал, что волков бояться – в лес не ходить. Нужно когда-то отучаться от мамы. Я начал самостоятельную жизнь в 11 лет. Научился и готовить, и стирать руками. А мои парни до сих пор с мамой живут, и это неправильно.

- Травмы у вас случались?

- Конечно! Еще в армии я раздробил большой палец на ноге. Ребята мне потом сказали, что собрали его из ста кусочков кости. На работе травмы были, но, слава богу, несерьезные. Мы все носы разбивали, падали с велосипеда, коленки стесывали. И пятки я отбивал, и связки рвал на голеностопе, и локти не выпрямлялись. Но мне везло — все заживало.

- Вы ведь и в кино снимались?

- Да, и не раз. Недавно попросили поработать лично с Колином Фертом, придумать ему трюки в фильме «Kingsman: Золотое кольцо». Также я снимался «Гардемарины-3». Работал в мюзиклах, в различных постановках.

- Какой приз вы получили за победу в шоу «Лига удивительных людей»?

- Это кристалл. Вообще, у меня много было призов, но я все отдал в Английский музей цирка, себе ничего не оставил. Все трофеи, которые я когда-либо выигрывал – все в музее. Пусть люди смотрят. Про денежный приз ничего не говорили. Но если бы дали, я бы перевел его в какой-нибудь детский фонд. С возрастом я понял, что в жизни важны совсем другие вещи. Счастье никак не связано с деньгами.

- Вас часто сравнивают с Чарли Чаплином...

- В 2002 году я работал в Норвегии. И там местные СМИ сравнивали меня почему-то с Мистером Бином. А вот в Америке сопоставили с Чарли Чаплином. Каждый видит все по-своему. Но я, честно говоря, хотел бы быть самим собой.