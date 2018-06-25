2018-06-25T14:15:57+03:00
Звезды

Шокирующие подробности скандала Анны Седоковой с бывшим мужем появились в сети

Бабушка Максима Чернявского рассказала, почему певице не отдают младшую дочь
Ольга АНТОНОВА
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Анне предложили съемки в проекте «Вокруг света во время декрета» как раз накануне начала обучения Моники в школеАнне предложили съемки в проекте «Вокруг света во время декрета» как раз накануне начала обучения Моники в школеФото: Иван МАКЕЕВ
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Месяц назад в нескольких изданиях появились откровенные интервью Анны Седоковой, где она рассказала, что на самом деле давно не видела дочь Монику, которую ее отец – Максим Чернявский не разрешил увезти из Штатов. Экс-супруг вместе с бабушкой в судебном порядке установил жесткие правила свиданий с её дочкой: редкие встречи проходили только на территории США и исключительно в присутствии надзирателя. А Седокова очень скучает по дочке. И если сначала бывший супруг и его представители не стали комментировать эти заявления экс-солистки «ВИА Гры», то спустя время бабушка бизнесмена в его аккаунте рассказала истинные причины, почему дочку разлучили с певицей.

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Оказалось, что Анне предложили съемки в проекте «Вокруг света во время декрета» как раз накануне начала обучения Моники в школе Лос-Анжелеса. Артистка была настроена на то, чтобы дочка снималась в телешоу вместе с ней, а Чернявский был против и настаивал, чтобы девочка все-таки начала учебный год. Испугавшись того, что Анна может увезти девочку из Америки незаконным образом и не дать ей поступить в школу, семья Максима потребовала через суд, чтобы рядом с девочкой находился надзиратель. При этом, Анне якобы не запрещали встречаться с Моникой, более того, из публикаций в соцсетях следует, что она и сейчас может претендовать на то, чтобы воспитывать дочку «пополам» с Чернявским.

А месяц назад Анне было предложено подписать мировое соглашение. Согласно ему она сможет проводить время с дочкой без надзирателя во всех странах, подписавших Гаагскую конвенцию. Пока Седокова не подпишет договор Моника согласно судебному запрету не может покидать Лос-Анжелес ни с папой, ни с мамой. Более того, публиковать её снимки было запрещено не только Седоковой, как она утверждала ранее, но и самому Чернявскому. Недавно у Моники начались каникулы, но из-за ссоры родителей, она не может провести его у моря.

. Фото: Скриншот сайта

. Фото: Скриншот сайта

.Фото: Скриншот сайта

«У меня вопрос ко всем, кто душой болеет за Монику. Почему никто не спросил у Седоковой, а покажи Аня документ, где написано, что этот подлец Максим хочет лишить тебя родительских прав. А сделай скрин из решения суда, почему ты видишься с дочкой в присутствии представителя суда. А вот если завтра кто-то напишет, что вы сбежали из дурки и на вас градом посыпятся гадости, как вам будет? Примерно такое уже месяц переживает моя семья, — пишет в Сети пользователь @chernyavskamarina. — А теперь у меня вопрос к Анне. Почему она до сих пор не подписала мировое соглашение, которое получила в начале июня? У Моники с 15 июня каникулы и мы хотели оздоровить ребёнка на море. И вот я, «старая мерзавка», на берегу Средиземного моря жду ребёнка, арендовала дом, приехали друзья Моники, а самой Моники нет, маме некогда подписать или ей пофигу, где ее такая любимая доченька?»

. Фото: Скриншот сайта

. Фото: Скриншот сайта

.Фото: Скриншот сайта

Седокова эти заявления комментировать никак не стала. А сам Чернявский чуть позже удалил обсуждение судебных разборок из своего микроблога, но пользователи успели «заскринить» признания 73-летней бабушки Максима.

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