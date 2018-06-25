Ведущая «Орла и Решки» Настя Ивлеева поделилась интимным фото с возлюбленным

СЕГОДНЯ 16:34 2018-06-25T17:22:33+03:00

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После того как в начале этого года самая яркая ведущая трэвел-шоу «Орла и решки» Настя Ивлеева заявила, что ее роман с Олегом Майями не перерос во что-то большое, о личной жизни звезды не было слышно ничего. В соцсетях она публиковала лишь селфи с общими друзьями, даже окончания сезона в США отметила с ними. А вот день рождения отпраздновала на съемках в компании своего соведущего - Антона Птушкина.

Но месяц назад поклонники случайно застукали видеоблогера за романтическим ужином с музыкантом Элджеем, а чуть позже и сама Настя намекнула, что уехала отдыхать не одна. Отпуск, судя по всему, получился настолько прекрасным, что пара решила больше не скрывать свои отношения. Фото, где Ивлеева держит в своих объятьях полуобнаженного хип-хоп исполнителя, говорило больше любых слов.

«Два популярных человека, красивых до безумия, интересных. <…> и когда эти две личности на одном фото, то, конечно, у всех проявляется невероятный интерес. И это же прекрасно», — прокомментировала ведущая снимок. А в ответ получила массу поздравлений от поклонников.

_agentgirl_ Настя Ивлеева

Напомним, в этом году Настя Ивлеева впервые выступила в роли телеведущей на очередной «Премии Муз-ТВ», где она заменила беременную Леру Кудрявцеву.

А тем временем, бурным цветом расцвела жизнь и другой ведущей "Орла и решки" Регины Тодоренко. Она закрутила роман с российским певцом Владом Топаловым. Пара вместе отпраздновала день рождения звезды в Лондоне. При этом российский певец отметил, что на фотографии он поздравляет в столице Англии "важного" для него человека с его личным и самым главным праздником.