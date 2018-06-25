Картонного Хавьера выставят на благотворительный аукцион

СЕГОДНЯ 17:22 2018-06-25T17:25:58+03:00

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История мексиканского болельщика, которому жена не разрешила поехать на чемпионат мира в Россию, а потом все-таки сжалилась и передумала, растрогала тысячи россиян. Друзья Хавьера, повсюду возившие с собой его картонную копию с надписью «Моя старуха меня не пустила», на днях наконец выложили совместное фото. Самый популярный мексиканец (как с картинки — один-в-один!) появился в Ростове-на-Дону, где играли Мексика и Южная Корея. А теперь, когда в картонке нет необходимости, история получила новое продолжение: фигуру Хавьера хотят выставить в качестве лота на благотворительном аукционе. Такую идею озвучила Виктория Лопырева - посол Чемпионата мира по футболу 2018 и невеста Николая Баскова. В воскресенье она вместе с мексиканским послом в России Нормой Пенсадо Морено на официальном приеме в доме болельщиков Мексики обратилась к авторам фигуры с предложением устроить благотворительный аукцион, а средства направить на развитие детского футбола.

Виктория Лопырева на официальном приеме в доме болельщиков Мексики предложила устроить аукцион.Фото: !материалы пресс-служб

- Изображение Хавьера стало символом дружбы и настоящим арт-объектом. Давайте вместе поддержим футбольную школу игрока нашей сборной Магомеда Оздоева, где из простых мальчишек растят чемпионов, - сказала Виктория. - Если госпожа посол, Норма Пенсадо, поддержит мою инициативу, вполне возможно, что один из ребят этой школы через 8 лет приедет к вам в Мексику на чемпионат мира воспитанников в качестве игрока российской сборной.

Окончательной договоренности об условиях и датах проведения аукциона пока нет. «Комсомольская правда» будет и дальше следить за судьбой картонного Хавьера.

СПРАВКА «КП»

Футбольная школа игрока российской сборной Магомеда Оздоева была открыта в 2016 году на родине футболиста в Ингушетии. В школе занимаются дети от 10 до 13 лет. Учреждение финансируется за счет средств футболиста, а организационным процессом занимается его отец Мустафа Оздоев. На просмотр к Оздоеву приезжают дети из школ московских футбольных клубов, а также из Германии и Франции.