Несовершенолетняя «принцесса Лея» крутила роман с Дэвидом Боуи и Фредди Меркьюри

СЕГОДНЯ 18:23 2018-06-25T18:28:27+03:00

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У актрисы Кэрри Фишер, прославившейся благодаря роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», были романы с певцами Дэвидом Боуи и Фредди Меркьюри. Причем в это время актриса еще была несовершеннолетняя. Такие факты приводит NME со ссылкой на заявление биографов Дарвина Портера и Дэнфорта Принса в книге «Кэрри Фишер и Дебби Рейнольдс».

Во время тайных отношений со звездами Фишер было всего 17 лет, и она училась в лондонской театральной школе. В 1973 году она познакомилась с обоими на вечеринке Мика Джаггера, куда пришла с матерью Дебби Рейнольдс. Будущая «принцесса Лея» сама не заметила как закрутились романы: общая тусовка, вечеринки, много времени, которые они проводили время.

В новой книге приведены воспоминания Фишер, которыми она делилась с друзьями. По ее словам, Боуи «жил на изъедающим его мозг кокаине, а в качестве питания пил только молоко». «Иногда ночь становилась для него пыткой, пока он погружался в адскую кокаиновую воронку. Он превращался в жестокого, злобного и ревнивого человека. В другие дни, когда ему удавалось победить своих демонов, он становился нежным, ласковым и хотел любви», — говорится в биографии.

О романе Фишер с вокалистом Queen Фредди Меркьюри Кэрри впоследствии вспоминала другое: «В добавок к бесконечной веренице мальчиков и молодых мужчин, Меркьюри порой соблазнял юных девушек, а также находился в длительных отношениях с Мэри Остин. Кэрри сказала музыканту, что не хочет мешать их любви, однако он снял все ее сомнения».

Кэрри Фишер, наиболее известная по роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны», умерла 27 декабря 2016 года. Ей было 60 лет. Ее мать Дебби Рейнольдс скончалась на следующий день.

Биография голливудской актрисы будет опубликована в Великобритании в июле.