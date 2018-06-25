Маленький йорк всю ночь согревал потерявшуюся в поле девочку

СЕГОДНЯ 18:46 2018-06-25T18:55:47+03:00

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В семье Эллиот йоркширский терьер по кличке Толстяк Хит появился на год раньше дочки Рэми, но питомец с первых же минут, когда девочку привезли из роддома, полюбил ее всей душой. Он сопровождал маму с коляской на прогулке, следил, куда уползла с глаз родителей малышка, и по мере того, как девочка росла, все больше проводил времени с ней. Поэтому когда 21 июня 2018 года Рэми как-то тихо исчезла, первым забил тревогу хвостатый друг. Полаем, побегал кругами во дворе и рванул в поле. Когда уже спохватились родители не было ни дочери, ни пса. Полицию решили вызвать, когда уже стемнело, та в свою очередь привлекла к поискам 100 волонтеров, которые начали прочесывать местность около дома и в окрестностях.

Девочку нашли спустя более 12 часов, она лежала, свернувшись калачиком в кукурузном поле, примерно в полумиле от дома. Рядом с ней лежал и грел ее Толстяк Хит.

"Я искала ее везде где могла, кричала и звала, даже думала, что она могла уйти в лес. Потом мы начали звонить нашим соседям и друзьям и просить их о помощи. А потом позвонили в полицию», - рассказывает мать.

Когда девочку нашли, она крепко спала и была очень горячая от тепла собаки. Когда она проснулась и ее стали расспрашивать, она рассказала, что ей не было страшно, ведь рядом был Толстяк Хит. Мол, вместе было не боязно ночевать под открытым небом. Собака всю ночь лежала у нее под боком.

Сейчас девочку мажут кремом от комариных укусов, так как ее сильно покусали комары, а между домом и полем хотят поставить ограду из сетки. Впрочем, учитывая, что толстяк Хит старается еще пуще не спускать с егозы глаз, забора, наверное, и не потребуется.