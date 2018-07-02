«Алё, СБУ!»: Одесса дружно болела за сборную России

СЕГОДНЯ 17:06 2018-07-02T18:14:38+03:00

Терять выручку от пива и чесночных гренок не захочет ни один бизнесмен Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Болеть за российских футболистов на Украине еще никто не запретил. Так что в день воскресного матча с Испанией украинцы "легально" срывали глотки у телевизора, подгоняя сборную России к испанским воротам. Правда, брыкались доморощенные нацисты. Они ходили по барам и ресторанам, требуя отменить трансляцию матча. Но кто ж на такое пойдет? Терять выручку от пива и чесночных гренок не захочет ни один бизнесмен. Тогда боевики-бузотеры обклеивали «москальские» бары листовками, агитирующими игнорировать Чемпионат мира по футболу.

Поболеть за братьев из России в пабы Одессы сходил украинский журналист из издания «Страна.ua». Оказывается, в барах все места были забронированы задолго до игры - футбольному мячу негде упасть. Болельщикам приходилось садиться на ступеньки или на пивные бочки, заменявшие стулья.

«Во всех посещенных заведениях трансляция идет от "Интера", и в этом пабе прямо под большим экраном стоит украинский флажок - как бы оберег - на всякий случай. Хотя может это и случайно. Звонит приятель - кричит - "Ты где? Я тут в заведении сижу, футбол смотрю, за Россию болею! И вокруг одни арабы, а им на это пофиг, аж обидно! Подъезжай!". "Ты хочешь, чтобы я тобой повозмущался и позвонил в Правый Сектор (организация запрещена на территории России, - ред.)», - пишет украинский репортер.

Затем он зашел в еще один паб.

«Пара человек за испанцев, парочка - за Россию, остальные тоже просто любят красивую игру. "Главное - игра! А где она проходит - да хоть в Северной Корее! Ну в России, так в России, какая разница? Ты меня что, в сепаратисты запишешь, за то, что я чемпионат смотрю?" - рассуждает мужик, которого я, похоже, достал вопросами о матче», - вспоминает журналист.

Не обошел репортер стороной "антимайданный" ресторан.

«Только зашел, а мне уже радостно сообщают: "а мы за Россию так скандировали, когда наши забили, ты все пропустил!". Все вокруг пьют за второй гол России. Игра идет к концу. Попутно оказывается, что моя соседка по ошибке болеет за испанцев - перепутала цвет формы - ей указывают "правильный". Последние минуты. Стол взрывается - русские едва не забили испанцам. "Ну же! Забейте, мужики! Бабы ждут гола!" - кричит соседка рядом. "Ничего, 1-1 нормально, проходим!" - успокаивает ее другая», - передает атмосферу корреспондент.

А уж после победы России незалежные нацисты точно обрывали линию СБУ доносами. Одесса дружно кричала: «Россия!»

«Весь стол начинает скандировать - "Оле, оле, Россия, вперед!". Победа по пенальти вызывают приступ восторга - все радостно чокаются и орут во всю глотку. "Пробились" - кричат все и чокаются. "Наконец можно идти курить" - выдыхает соседку. Приходит сообщение от приятеля - "Это что было? У меня весь двор орет. Алё, СБУ :)"», - подытожил журналист.

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Киев болел за Россию молча

Еще до начала чемпионата мира по футболу радикалы в соцсетях пригрозили всем увеселительным заведениям на Украине – «будете транслировать матчи из «страны-агрессора» - готовьтесь к сюрпризам!». Истерию поддержали в провластных СМИ, громить и закрывать пабы не обещали, но к патриотизму сограждан взывали – негоже мол такими просмотрами косвенно поддерживать врага.

Какого-то эффекта безусловно достигли. Площадок с большими экранами для трансляций ни в Киеве, ни в других городах Украины так и не появилось, но вот кафе и пабы отказывать от футбола даже не собирались (подробности)

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