На какие работы нужно решение общего собрания собственников жилья многоэтажки

СЕГОДНЯ 08:50 2018-06-22T09:36:09+03:00

Если кто-то хочет разместить рекламу на доме, установить ворота или шлагбаумы, вывести вентиляционные трубы на стену, впустить оператора связи, то ничего этого нельзя сделать без решения общего собрания собственников жилья. Фото: Евгения ГУСЕВА

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«Подскажите, можно ли установить шлагбаум во дворе многоэтажки без решения общего собрания жильцов? А что-то на территории двора поставить? И еще вопрос: жильцы должны у кого-то брать разрешение, чтобы строительный мусор после ремонта в квартире сбрасывать в общий контейнер? Задолбали уже своим мусором...»

Отвечает исполнительный директор «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева:

- Давайте по порядку.

Первое. Если кто-то хочет разместить рекламу на доме, установить ворота или шлагбаумы, вывести вентиляционные трубы на стену, впустить оператора связи, то ничего этого нельзя сделать без решения общего собрания собственников жилья. Причем, на собрании «за» должны проголосовать не менее двух третей собственников. Кворум (две трети голосов «за») касается всех случаев голосования.

Второе. Распоряжаться придомовой территорией можно только в случае, если этот участок оформлен как общедолевая собственность дома (или отнесен к общему имуществу) у государственного регистратора и на него имеется кадастровый паспорт.

Третье. Строительные отходы после ремонта квартиры вывозить должен сам собственник. Сбрасывать строительный мусор в общие контейнеры нельзя.

Решения общего собрания собственников не требуется:

- для установки пандусов для инвалидов, постоянно проживающих в доме

- для установки вентиляционного оборудования, если установка является обязательной в соответствии с законодательством

-установки информационной вывески при входе в нежилое помещение

Какие еще жизненно важные вопросы можно решать на общедомовых собраниях, подробнее можно узнать из видеосеминара «Эффективное взаимодействие управляющей организации и собственников помещений многоквартирного дома», организованного НП «ЖКХ Контроль» в рамках проекта «Развитие сети региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ», осуществляемого на средства гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.