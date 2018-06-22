2018-06-22T12:48:06+03:00
Общество

Максим Шевченко против Леонида Гозмана: Что для вас значит распад СССР?

Журналист и политик в эфире Радио «КП» поспорят о значении «серпа и молота» в нашей истории
Роман ГОЛОВАНОВ
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Леонид Гозман и Максим Шевченко в студии радио "Комсомольская правда". ФОТО Владимир Веленгурин + Михаил ФроловЛеонид Гозман и Максим Шевченко в студии радио "Комсомольская правда". ФОТО Владимир Веленгурин + Михаил Фролов
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Громкий скандал разгорелся после интервью советского актера Вахтанга Кикабидзе. Он сказал, что ненавидит советский герб. А еще Кикабидзе признался, что радовался распаду СССР.

А что для вас значит развал Советского союза? И хотели бы вы его возрождения? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» поспорят журналист Максим Шевченко и политик Леонид Гозман.

Вы можете писать ваши вопросы гостям прямо в комментариях под этой заметкой! Мы их все просмотрим и на лучшие озвучим в прямом эфире 22 июня в 21:00 по московскому времени.

Смотрите видеотрансляцию из студии Радио "Комсомольская правда" на нашем официальном канале в YouTube, слушайте радио на частоте 97,2FM в Москве, на нашем сайте www.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Вы можете задавтаь свои вопросы в прямом эфире по телефону 8-800-200-97-02 (звонок бесплатный для всех жителей России) или писать сообщения на WhatsApp и Viber (номер +7-967-200-97-02).

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