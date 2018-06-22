2018-06-22T13:21:38+03:00
Здоровье

Необычные свойства любимых летних продуктов

Если знать, сколько пользы в летних фруктах-ягодах, овощах и грибах, то они станут вдвойне вкуснее [инфографика]
Анна КУКАРЦЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В яблоках содержатся вещества, защищающие от респираторных заболеваний.В яблоках содержатся вещества, защищающие от респираторных заболеваний.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Конечно, овощи и фрукты, ягоды и грибы мы будем есть летом просто так, не задумываясь об их пользе. Но на наших грядках и в лесах созревают не просто вкусные ягоды, грибы, овощи и фрукты, а настоящие «витаминные бомбы».

Их свойства мы обсудили с нашим экспертом, членом Национального общества диетологов, Национальной ассоциации клинического питания, врачом-диетологом Людмилой Денисенко.

Необычные свойства грибов Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Необычные свойства грибовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Необычные свойства фруктов Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Необычные свойства фруктовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Необычные свойства ягод Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Необычные свойства ягодФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Необычные свойства овощей Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Необычные свойства овощейФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Анна КУКАРЦЕВА

 
Читайте также
Кремы от загара опасней самого солнца: новые международные данные
Почему всплеск рака кожи в мире совпал с развитием индустрии солнцезащитных средств? Международные исследования развенчивают мифы о солнцезащитных средствах. Так как и сколько можно загорать на самом деле без вреда для организма
Если ЗОЖ невтерпеж: бег, силовые нагрузки и витаминные добавки могут снизить шансы на здоровое долголетие
Ведущие исследователи и врачи назвали самые частые ошибки зожников, биохакеров и рассказали, как не навредить здоровью, пытаясь продлить жизнь [часть вторая]
Вы не поверите: супер-полезные продукты опасны для организма человека
Новые исследования показали, что и самые здоровые продукты иногда оказываются вредны. Например, даже самое прекрасное красное вино может вызвать жестокий приступ мигрени, а рис повышает сахар в крови
Новости 24