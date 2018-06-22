Необычные свойства любимых летних продуктов

СЕГОДНЯ 12:40 2018-06-22T13:21:38+03:00

Если знать, сколько пользы в летних фруктах-ягодах, овощах и грибах, то они станут вдвойне вкуснее [инфографика]

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Конечно, овощи и фрукты, ягоды и грибы мы будем есть летом просто так, не задумываясь об их пользе. Но на наших грядках и в лесах созревают не просто вкусные ягоды, грибы, овощи и фрукты, а настоящие «витаминные бомбы».

Их свойства мы обсудили с нашим экспертом, членом Национального общества диетологов, Национальной ассоциации клинического питания, врачом-диетологом Людмилой Денисенко.

Необычные свойства грибовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Необычные свойства фруктовФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Необычные свойства ягодФото: Дмитрий ПОЛУХИН