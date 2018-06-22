Средняя прибавка к пенсии составит 12 тысяч рублей в год

СЕГОДНЯ 14:20 2018-06-22T14:29:31+03:00

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Основная цель новой социальной реформы – повысить пенсии. Они будут увеличиваться с опережением инфляции. Об этом пообещали в правительстве. Причем не абстрактно, а вполне конкретно - в рублевом эквиваленте.

НА ТЫСЯЧУ БОЛЬШЕ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ

- По нашему прогнозу средняя пенсия увеличится на одну тысячу рублей. Это означает, что каждый пенсионер получит дополнительно приблизительно 12 тысяч рублей в год, - заявила вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. - Конкретная прибавка будет зависеть от того стажа и размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему.

Средняя пенсия в России сейчас составляет 14 тысяч рублей. Значит, в 2019 году она должна вырасти до 15 тысяч. А в 2020-м – до 16 тысяч.

- Дополнительную индексацию начнем с 2019 года, - пояснила Голикова. - С 1 февраля пенсии вырастут на уровень инфляции за предыдущий год. А с 1 апреля увеличатся на величину дополнительных доходов Пенсионного фонда.

Сейчас пенсии неработающим пенсионерам индексируются только на уровень инфляции. За прошлый год рост цен составил 2,5%. Поэтому прибавка оказалась очень небольшой. По оценкам Центробанка, в этом году рост цен не превысит 4%. Значит, пенсии в следующем году увеличатся примерно на 7%, то есть примерно вдвое быстрее инфляции.

ВСЕ ДЕНЬГИ ОСТАНУТСЯ В СИСТЕМЕ

По словам экспертов, повышение пенсий в нынешней экономической ситуации возможно только при повышении пенсионного возраста. Правительство внесло законопроект об этом в Госдуму. Решение об этом будет постепенно исправлять дисбалансы, накопившиеся в российской пенсионной системе, - в частности, будет менять соотношение работников, отчисляющих страховые взносы, и пенсионеров, получающих пенсии. При этом, как обещают в Кабмине, все дополнительные средства пойдут не на сокращение дефицита бюджета, а на увеличение социальных выплат.

- Все средства во всей перспективе действия этого законопроекта, как в рамках переходного периода, так и далее, будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан, - заявила вице-премьер на встрече с профсоюзами.

Изменения будут плавными, они начнутся со следующего года. Первыми прочувствуют на себе реформу мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения. Они выйдут на пенсию не в 2019-м, а в 2020 году - в 56 лет и 61 год соответственно. Переходный период растянется до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. За это время пенсионный возраст достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В середине июня Госдума планирует рассмотреть законопроект в первом чтении.

ПОЧЕМУ БЕЗ РЕФОРМЫ НИКАК

Пенсионный возраст повышают во всех странах мира. К примеру, решение об этом было принято почти во всех бывших республиках СССР. До сих пор сохраняют советские нормативы только в России и Узбекистане. В соседних странах средний возраст выхода на пенсию уже составляет 62,4 года для мужчин и 58,7 года для женщин. Общая тенденция – возраст повышается, а разница между полами сокращается. Для сравнения, в развитых странах ее уже нет. Там и мужчины, и женщины выходят на заслуженный отдых в 65 – 67 лет (в зависимости от страны).

Причин несколько. Во-первых, общее увеличение продолжительности жизни. По словам демографов, в России она растет на 4-5 месяцев каждый год, в Европе – на два месяца каждый год. Чтобы избежать перекосов, параметры пенсионного возраста нужно постоянно корректировать. К примеру, в 2000 года у российских мужчин продолжительность жизни увеличилась с 59 до 67 лет, а у женщин - с 72 до 78 лет. По прогнозам, через 15 лет она вырастет еще примерно на 5 - 7 лет.

Во-вторых, Россия вошла в так называемую «демографическую яму». Сейчас в трудоспособный возраст входит малочисленное поколение, родившееся в 90-х. При этом на пенсию выходят «бэби-бумеры» 60-х. Если не принять решение о повышении пенсионного возраста, в ближайшие годы число пенсионеров будет резко расти, а работников, наоборот, будет становиться меньше. И тогда правительству пришлось бы уменьшать размер пенсий. Сейчас все будет ровно наоборот.

ПЕНСИЯ = 40% ОТ ЗАРПЛАТЫ

Одновременно с повышением пенсионного возраста Россия планирует ратифицировать 102-ю конвенцию Международной организации труда (МОТ) о социальном обеспечении. Помимо прочего, там есть пункт о том, что средняя пенсия должна составлять не менее 40% от средней зарплаты в стране. Сейчас этот показатель в России меньше – около 35%. По расчетам экспертов Минфина, если не повышать пенсионный возраст, то он может и вовсе упасть до 28%. А если повысить – сможем выполнить требования МОТ.

И наконец, еще один довод – изначально пенсия задумывалась, как социальная выплата тем гражданам, которые физически не могут больше работать. Нынешние параметры (55 и 60 лет) при современной продолжительности жизни слишком низкие. В этом возрасте большинство людей трудоспособны. Именно поэтому на пенсии продолжают работать 12 млн. человек. Если увеличить пенсионный возраст, более высокую пенсию будут получать те, кто в ней действительно нуждается, а не рассматривает как небольшую прибавку к зарплате.