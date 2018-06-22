Бразильцы кричали «Спасибо!» нашей полиции

СЕГОДНЯ 15:05 2018-06-22T15:34:04+03:00

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Хмуро, Дождливо. Дремлет, как и положено, усталый северный город. И вдруг откуда-то врывается самба, трещат какие-то удивительные музыкальные инструменты. Люди в зеленом раскатисто поют что-то хорошее про Неймара, и что-то, как показалось, обидное про Месси. И ведь бразильцы в Питере захватили буквально все. Кафе, магазины, рынки, соборы, фан-зоны… Не то, чтобы от них хотелось скрыться, но стоило просто проверить – есть ли эти жизнерадостные гости в Эрмитаже. С одной стороны, мировая достопримечательность, с другой скучное, по сравнению со скаканием по Дворцовой, времяпрепровождение. И очередь надо отстоять, и пару часов по меньшей мере бродить по залам без скандирования «Бразил!, Бразил!»…

Бразильцы добавили красок в строгий и дождливый Петербург.Фото: Павел САДКОВ

И уже в очереди понятно, ничто музейное ребятам из страны с обильным количеством обезьян не чуждо. Да и в целом гостям ЧМ-2018. Колумбийцы, японцы, немцы, хорваты, ирландцы неслись через галерею героев 1812 года в тронный зал, сметая все на все на своем пути (я про аудиогиды, сувениры, кофе и перевочиков). И правильно делали ребята, что торопились, потому что могучие группы парней из Коста-Рики и волны бразильцев следовали следом. Рембрандт, Леонардо, ван Дейк шли на ура. Испанская речь перемежалась с португальской и смысл слов был вполне понятен. Красота, мол, как все здорово, ни фига себе, и не опоздать бы на футбол. А риск опоздать был, игра Бразилии и Коста-Рики начиналась в три, а ФИФА настойчиво советует приходит за два-три часа. Но красоты Эрмитажа, виды на Неву через не особо чистые окна завораживали. Бразильцы интересовались (в общих чертах) кто все это построил, радовались за своего императора Педро Второго, который предпочитал жить в Санкт-Петербурге, а не родине, и в целом Зимний дворец и продемонстрированные сокровища оценивали положительно.

Бразильцы в главном музеее Санкт-Петербурга.Фото: Павел САДКОВ

В Питере, конечно, пока они бродили по уникальным царским паркетным покрытиям, погода сменилась на солнечную. Дорога до стадиона представляла привычное уже карнавальное шествие. Но что забавно, бразильцы, увидев посты нашей полиции, вдруг хором начали скандировать «Спасибо!». И за Эрмитаж, и за атмосферу на ЧМ, и в принципе за свое хорошее настроение. Полицейские, конечно, и бровью не повели. Выдержка, и не такое видали. Но видно было – смущены ребята, довольны….