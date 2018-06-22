Английские СМИ: «Российские футболисты побеждают под допингом»

СЕГОДНЯ 15:11 2018-06-22T15:19:10+03:00

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Ну как же без этого... В то время, когда большинство стран мира восхищаются чемпионатом мира по футболу в России, находятся и те, кому эти успехи стоят поперек горла. Вот и после двух великолепных побед сборной России проснулись наши старые «друзья».

Так английская газета Telegraph с радостью сообщает, что глава Американского антидопингового агентства Трэвис Тайгарт потребовал от Международной федерации футбола (ФИФА) после серии побед проверить российскую сборную на допинг. По его мнения причины внезапного преображения команды очень настораживают.

"Спустя всего несколько дней после того, как россиян заклеймили как слабейшую команду чемпионата мира, они показали лучший старт в истории футбола среди всех хозяев первенств планеты", - пишут британские СМИ. При этом приводят статистику, что футболисты российской команды пробежали больше всех, а сразу трое игроков вошли в пятерку лучших стайеров, преодолевших за матч более 12 километров.

А вот Daily Mail пошла еще дальше, опубликовав целый разворот под названием «Допинговый отряд». На нем общее фото футболистов сборной России, где четверо обведены кружками. Мол эти фамилии где-то мелькали в недрах засекреченных «списков Макларена» и были клиентами программы Григория Родченкова.

Но эти измышления не имеют никакого отношения к реальности. Еще до чемпионата ФИФА назвал сборную России самой проверяемой на допинг сборной. И сейчас футболисты Черчесова никаких подозрений не вызывают. Врач сборной России Эдуард Безуглов заявил, что российские спортсмены во время подготовки к первенству сдали больше 300 (!) проб, которые оказались чистыми. А яркие победы над сборными Саудовской Аравии и Египта были одержаны благодаря профессионализму и поддержке отечественных болельщиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий ГАЗЗАЕВ: Пусть завидуют

- До чемпионата мира проводится допинг-контроль. И после каждой игры обязательно по два игрока сдают допинг-контроль. Все абсолютно контролируется. А то, что наша сборная так играет хорошо, дай бог здоровья, чтобы она так играла хорошо. Это элементарная зависть, не больше. Я думаю, что те же американские и британские СМИ пытаются найти любой повод для того, чтобы какой-то информационный шлейф негативный пустить в сторону нашего спорта и нашей страны. Ну что ж, пусть завидуют, - сказал заслуженный тренер на «Радио «КП».