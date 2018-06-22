2018-06-22T15:55:02+03:00
Доброволец

Городские волонтеры Чемпионата Мира по футболу: Эльза Болотникова больше 30 лет помогает людям

Каждая из 9 функций по-своему интересна, каждый Городской волонтер особенно уникален. Сегодня на Казанском вокзале мы встретили серебряного волонтера, которая каждую минуту своей рабочей смены уделила гостям столицы
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Фото: Аня ЕВДОКИМОВАФото: Аня ЕВДОКИМОВА
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Эльзе Кадыровне 79 лет! Человек, который является настоящим примером для всех начинающих волонтеров. Эльза Кадыровна уже более 30 лет занимается волонтерской деятельностью. В ряды "Мосволонтера" вступила с конца декабря 2014 года. Участник таких масштабных мероприятиях как Кубок Конфедерации, Фестиваль Молодежи. Сейчас же она - Городской волонтер на Чемпионате Мира по футболу. Мне стало интересно, занимается ли кто-то ещё волонтерской деятельностью в семье серебряного добровольца?

– В моей семье внук-волонтёр – Алексей Ориханов. Он волонтёр на функции «Последняя миля», хорошо владеет английским языком. Я его мотивировала, сказала: тебе сам Бог велел помогать людям, которые приедут сюда на Чемпионат.

Кроме своего родного татарского языка, Эльза Кадыровна прошла курсы «Серебряный мост» МГИМО, где изучила английский язык и теперь каждый день помогает иностранцам.

В свои 79 лет, Эльза Кадыровна помогает людям в любых ситуациях ежедневно. Одной из них она поделилась с нами.

Фото: Аня ЕВДОКИМОВА

Фото: Аня ЕВДОКИМОВА

– Товарищ из Колумбии отстал от своего поезда, который должен был идти в 18:00. Я как раз заступила на смену, он обратился к нам за помощью. Я подошла с ним к кассе, свободных мест на поезд уже не было. Я пошла к дежурному по вокзалу. Его жена, сестра, братья уехали поездом и им нужно было встретиться. У него ни документов, ничего нет, только телефон, где билет на матч. Я с трудом его посадила на Самарский поезд. Там такой великолепный начальник поезда, который вошёл в их положение. И этот мальчик смог уехать к своей семье.

Вот такие уникальные серебряные волонтеры работают с нами в одной большой команде Городских волонтеров!

Статья была подготовлена участницей Школы медиа-волонтера "ProДобро".

Подробнее о школе: https://vk.com/public162377293

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