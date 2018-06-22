2018-06-22T16:59:35+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Скандал на ЧМ-2018: аргентинца лишили паспорта болельщика

Он учил русскую девушку непристойным словам на испанском языке
Сергей КИРИЛЛОВ
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Этим болельщиком оказался Фернандо Пенови, который уже раскаялсяЭтим болельщиком оказался Фернандо Пенови, который уже раскаялсяФото: скриншот видео
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Скандал пришел из соцсетей. Группа аргентинских болельщиков выложили в WhatsApp видеозапись, на которой они на Никольской улице в Москве скандируют оскорбительные кричалки в адрес русской девушки. А та, не понимая значения испанских слов, пытается их повторить.

Узнав об этом, власти Аргентины тут же потребовали от организаторов ЧМ-2018 в России запретить хулигану посещать матчи ЧМ-2018. А вскоре появилась информация, что Российский Центр международного полицейского сотрудничества подтвердил, что Fan ID аргентинского болельщика аннулирована. Этим болельщиком оказался Фернандо Пенови, который уже раскаялся.

«Я допустил ошибку и был не прав. Это была очень глупая шутка. Нас приехало в Россию 14 человек. Это было видео для WhatsApp, которое предназначалось только для моих друзей, но к сожалению, оно попало в Сеть....

Сейчас самый важный человек в моей жизни – это моя дочь. Я не имею ничего против женщин, это была очень дурная шутка. Я хочу извиниться перед всеми: перед россиянами, аргентинцами, моими друзьями, моей семьёй, моими детьми и женой, которая является матерью моих детей, хотя мы и в разводе. Это очень неприятная ситуация, но в действительности я не такой. Мне уже 47 лет, и я хороший человек», — приводят слова Пенови аргентинские СМИ, которые добавляют, что Фернандо расплакался в ответ на вопрос, как он будет объяснять свой поступок детям

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