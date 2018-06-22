«Тест на ВИЧ: Экспедиция» в Приморье: «Благодаря подобным акциям снижается число заболевших»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-06-22T16:11:52+03:00

Несколько дней во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме в мобильных пунктах тестирования можно было узнать бесплатно и анонимно свой ВИЧ-статус

22 июня во Владивостоке прошло торжественное мероприятие, посвященное закрытию приморского этапа Всероссийской акции Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция». На нем подвели итоги бесплатного анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию, которое проводилось в 4 городах региона – Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме.

– Мероприятия по экспресс-тестированию регулярно проходят в Приморском крае, – отметил вице-губернатор Приморского края Константин Межонов. – Их задача – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких. И они приносят результаты – второй год в Приморье отмечено снижение числа заболевших ВИЧ.

Директор департамента здравоохранения Приморского края Андрей Кузьмин рассказал, что в крае несколько раз в год проводится комплекс мероприятий, направленный на информирование граждан и формирование условий для увеличения охвата населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию. «Сегодня обследоваться на ВИЧ должен каждый, кто заботится о своем здоровье и о благополучии своих близких. Знать свой ВИЧ-статус – это так же нормально, как контролировать уровень своего артериального давления, пройти флюорографию или измерить рост и вес. Сдать тест на ВИЧ – это просто и совсем не стыдно», – считает глава департамента.

В Приморском крае мероприятия по экспресс-тестированию проходят регулярно.

Главная задача этой акции – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких.

Как отметила заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями ГБУЗ ККБ № 2 Лидия Скляр, «в России растет заболеваемость ВИЧ-инфекцией. Продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение кумулятивного числа инфицированных ВИЧ. Увеличивается число новых выявленных случаев в возрасте 30–40 лет и 40–50 лет. Вместе с тем в последние годы активизировался половой путь передачи ВИЧ-инфекции. В стране в последние три года сохраняется тенденция к парентеральному пути передачи ВИЧ-инфекции среди наркопотребителей. Главная цель тестирования – увеличить количество людей, знающих свой ВИЧ-статус, сократить позднее выявление ВИЧ-инфекции».

Ведущий консультант отдела организации медицинской помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Приморского края Ирина Повиличенко выразила благодарность гражданам края, которые активно принимали участие в экспресс-тестировании в рамках Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию.

– За три дня более 900 жителей нашего края смогли узнать свой ВИЧ-статус, – поделилась цифрами Ирина Повиличенко. – Замечательно, что сейчас у нас есть возможность всего за 15 минут экспресс-методом узнать о том, насколько здоровы мы в отношении ВИЧ-инфекции. И если вдруг произошло заражение, есть возможность как можно раньше начать лечение и продолжать долгую трудоспособную жизнь. ВИЧ-инфекция – это не приговор. Ответственное отношение к своему здоровью и знание своего ВИЧ-статуса – защита от вируса для каждого из нас.

КСТАТИ

Приморье – только первый этап

Приморье – первый этап материковой части Всероссийской акции по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию, которая проводится совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ). ГАЗ принимает активное участие в программах модернизации системы здравоохранения.

Главная цель тестирования – увеличить количество людей, знающих свой ВИЧ-статус, сократить позднее выявление ВИЧ-инфекции.

Как отметил директор по работе с корпоративными клиентами Максим Головнов, «ГАЗ с готовностью поддерживает проекты, которые позволяют привлечь внимание населения страны к вопросам сохранения здоровья и ведения здорового образа жизни, к социальным проблемам. Мы уверены, что участие нашей компании во Всероссийской акции позволит реализовать данный проект эффективно и убедить максимальное количество жителей нашей страны в необходимости бережно относиться к своему здоровью, что, в свою очередь, будет способствовать повышению качества жизни и ее продолжительности».

Напомним, что Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» пройдет с 12 июня по 7 ноября. Мобильные пункты тестирования (МПТ) проследуют через 30 регионов Российской Федерации, охватив 120 городов. Любой желающий может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить необходимую консультацию.

Следите за ходом акции в разделе «ТЕСТ НА ВИЧ: ЭКСПЕДИЦИЯ» и на сайте O-SPIDE.RU, где также размещена подробная информация о профилактике ВИЧ/СПИДа.

no_title

no_title

no_title

no_title

no_title

no_title

no_title

no_title