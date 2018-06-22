Ко мне, гектар!

СЕГОДНЯ 16:10 2018-06-22T16:22:21+03:00

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До сегодняшнего дня страна знала только о «Дальневосточном гектаре» - граждан России зазывали в малозаселённый Дальневосточный федеральный округ, где бесплатно раздавали землю под жильё и обустройство бизнеса. Оказалось, так далеко скоро ехать не понадобится, так как уже разработан проект «Ленинградский гектар». Он инициирован губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко в начале этого года и направлен на развитие территорий Ленинградской области и вовлечение в оборот простаивающих земель. В регион для занятия, в первую очередь, сельскохозяйственной деятельностью приглашают деловых и активных людей со всей России, способных создать новые предприятия на удалённых территориях. Согласно проекту, в программе могут участвовать граждане в возрасте от 25 лет как частные лица, главы крестьянских фермерских хозяйств, так и юридические лица. Они имеют право на конкурсной основе получить от 1 до 10 гектаров земли в четырёх удалённых районах Ленинградской области — Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском. Если в течение пяти лет участок используется по назначению, у арендатора есть льготное право приобрести его в собственность с условием, что в течение 49 лет этот участок нельзя будет разделить. Районами уже выделено для реализации программы 14,5 тысяч га земли.

Кроме земли у участников программы есть возможность в любое время на конкурсной основе претендовать на получение «подъемных» в размере 3 млн рублей. Их необходимо освоить за два года. Субсидии могут быть потрачены на приобретение техники, сельскохозяйственных животных, бытовое обустройство дома. В случае нецелевого использования земли и средств их необходимо будет вернуть государству.

Казалось бы - земли вокруг второго по величине города страны, прекрасная инфраструктура, близость к Скандинавии. По территории районов проходят крупные автомобильные магистрали, железнодорожные ветки, имеется налаженное транспортное сообщение с другими районами, Санкт-Петербургом и административными центрами соседних областей. В районах имеются собственные крупные источники электроэнергии. А вот ведь...

Проект программы «Ленинградский гектар» размещён на сайте комитета по агропромышленному и рыбохозяйственного комплексу. Замечания и дополнения принимаются специалистом комитета на электронный адрес es_vasileva@lenreg.ru.

ТАК И СКАЗАЛ

«Недостаточная плотность населения в отдаленных районах тормозит социально-экономическое развитие территорий. Программа позволит привлечь в регион инициативных людей со всей страны, которые начнут предпринимательскую деятельность и создадут дополнительные рабочие места».

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО.

СПРАВКА «КП»

На территории Бокситогорского района общей площадью 7,18 тыс. кв. км проживает 50,4 тысяч человек, в Лодейнопольском районе (площадь 4,9 тысяч кв. км) – 29,6 тысяч человек, в Сланцевском районе (площадь 2,2 тысячи кв. км) – 43,5 тысячи человек. В самом большом по площади районе области – Подпорожском — общей площадью 7,83 тысячи кв. км, живет 29,7 тысяч человек. Плотность населения в этом районе не превышает четырех человек на 1 кв. км.