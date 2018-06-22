«Тело в целом не айс»: Бледанс в купальнике разочаровала поклонников

СЕГОДНЯ 16:34 2018-06-22T16:53:46+03:00

Эвелина Бледанс со своим миллионом подписчиков в этой прибыльной соцсети правила игры знает и выкладывает, выкладывает, выкладывает Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Те, кто привык быть постоянно на виду, дня не проживут, не выложив снимок в Инстаграм. А если такая «работа» еще и деньги приносит, то просто грех себя не щелкать при каждой возможности. Эвелина Бледанс со своим миллионом подписчиков в этой прибыльной соцсети правила игры знает и выкладывает, выкладывает, выкладывает. Иначе реклама не попрет.

bledans С утром субботы, мои томные MUAH

И то ли Бледанс создала свою линию одежды (этим нынче занимаются почти все звезды, у кого есть успешный Инстаграм, - ред.), то ли рекламирует чужие бренды, но одна из таких фоток ее сильно подвела.

49-летняя актриса и телеведущая отправилась в отпуск в Болгарию и, не успев прилететь, показалась своим фанатам в бикини.

bledans Уже в пляжном образе

Но вместо того, чтобы получить привычные комплименты и вопросы о том, как ей удается в свои годы выглядеть на 35, все пошло абсолютно по другому сценарию.

Большинство комментариев под снимком критические. Люди разочарованы те, что Бледанс попросту выглядит на свои годы. По ним - так актриса располнела и постарела. Кто-то и вовсе решил, что Эвелина переборщила с пластикой или уколами красоты.

Golera1962: Видно, фото без фотошопа.

mail.t.nadya: Неужели не видно, что жирненькая для обнаженного фото.

Marinamironishina: Не пойму, какая необходимость выставлять себя на показ в купальнике? Можно быть немного скромнее, уже не юная девушка, а взрослая женщина.

28elena20elena: Поправилась Эвелина!

Yulia2701: Лучше выставлять фото не в купальнике.

sveta_ya2101: Поправилась как будто немного…

gamira7: С лицом переусердствовали.

Nurasha32: Мне очень нравится Эвелина, но на этом фото как-то не очень... По-моему купальник всё дело портит…

veronika_gordienko_2018: А те, кто в 49 лет выглядет лучше, покажите свои хотя бы физиономии. Не то, что фигуры.

emak.1.ova: На сколько кг вы поправились? Срочно переходите на зеленые коктейли.

Jelenasaelen: Тело в целом не айс и просит фитнеса и дефицита калорий.

Несмотря на волну негатива, Бледанс фото не удалила. Возможно, она просто не читает комментарии, однако такое среди знаменитостей практически не случается. Они скрывают, но то, что пишут им под фото, почитывают. Кроме того, актриса выставила новое фото в купальнике. Но уже слитом.

Напомним, Эвелина Бледанс трижды была замужем. В браке с израильским бизнесменом Дмитрием у актрисы есть 23-летний сын Николай. В браке с продюсером Александром Семиным 6 лет назад родился мальчик с синдромом Дауна Семен. Около года Эвелина в разводе.