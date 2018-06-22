Главный тренер сборной Туниса надеется, что Бог убережет его команду от ошибок в игре с Бельгией

СЕГОДНЯ 17:35 2018-06-22T17:42:15+03:00

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Завтра, 23 июня, футболисты сборной Бельгии и Туниса сыграют между собой матч 2 тура чемпионата мира 2018 в Москве на стадионе "Спартак". Накануне этого поединка наставник тунисской команды Набиль Маалул рассказал об ожиданиях от матча на предыгровой пресс-конференции.

- Будет ли давить на сборную Туниса груз ответственности завтра после неудачи в первой игре?

- Да, есть такое. Но сборная Бельгии - та, которую мы должны завтра обыграть завтра. Когда прошла жеребьевка, то мы знали, что бельгийцы - одна из сильнейших команд в этой четверке. И надеюсь Бог убережет нас завтра от ошибок, которые мы допустили в первой игре чемпионата с Англией. У нас, безусловно, будет другой стиль игры с бельгийцам, но, надеюсь, более хороший уровень выступлений.

- Получается, вам придется сделать перестроения в плане тактики в завтрашней игре с Бельгией, чтобы добиться успеха?

- Безусловно. У сборной Англии были отличные футболисты в центре поля, а что касается Бельгии - у нее отличные форварды, такие игроки в атаке как Лукаку и Азар. Они могут сделать подачу, забить гол сами. Нам необходимо поменять стиль игры в завтрашнем поединке. В этой игре нам нужно вскрыть оборону бельгийцев, чтобы добиться успеха.

- Что будет самой реалистичной задачей для вас - ничья или победа?

- Если сравнивать со сборной Марокко, то они имели много шансов, но не забили ни одного гола. Однако же мы знаем, насколько сильна марокканская команда во главе с Эрве Ренаром. Вот сейчас рядом со мной сидит мой игрок и он скажет, что в матче с Англией мы хотели победить, нет, не сыграть вничью, а именно победить. Но их футболисты очень-очень быстры и сильны, особенно скоростной - Стерлинг. Но у бельгийцев - другой стиль игры и нам необходимо будет сделать перестройки, сыграть в совершенно другом стиле с учетом особенностей соперника.

- Бельгийцы, говоря о вашем составе, назвали его угрожающим. Скажите, какой будет ваша расстановка на завтрашний поединок?

- 4-3-3. Но во время игры может все меняться и эволюционировать. Мы удивили нашим составом команду Англии и в первые пять минут мы оказывали мощное давление на них, но у англичан - очень хорошо подготовленные физически футболисты. Но как тренер я должен сменить тактику.

- Вы сказали, что хотите выиграть. Но не кажется ли вам, что это слишком самоуверенное заявление? За счет чего вы можете одержать победу завтра?

- Все матчи разные, наша последняя игра с Англией - мы играли одинаково с ними, командой высокого калибра. Да, Бельгия - сильный соперник, которого нужно бояться. Однако же я вам не скажу, как мы будем играть завтра. Но у нас есть атакующие возможности, которые позволят одержать победу.

- Как мы увидели уже на этом чемпионате, Египет, Марокко, Саудовская Аравия проиграли два первых матча. Скажите, не кажется ли вам, что на Тунис теперь смотрит весь арабский мир как на последнюю надежду?

- Конечно, на нас будет обращено завтра внимание арабских фанатов. Мы будем ощущать это давление, нам нельзя проигрывать завтра. Нам нужно приложить все наши усилия для победы. Другие арабские команды не могут уже оказать давления, но я надеюсь, что завтрашний результат в матче позволит нам оставаться позитивными, несмотря на все это давление.