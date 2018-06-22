ЕР инициирует общественное обсуждение пенсионной реформы во время региональной недели депутатов Госдумы

СЕГОДНЯ 18:00 2018-06-22T18:09:47+03:00

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Ключевой темой стали предложенные Правительством изменения в пенсионном законодательстве.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что следующая неделя для депутатов Госдумы региональная, в связи с чем, отметил он, необходимо провести её максимально эффективно, с тем чтобы инициировать максимально широкое общественное обсуждение реформы. «Помимо встреч с депутатами региональных собраний, нужно ежедневно проводить встречи на разных площадках, с нашими первичками, с различными средами, лидерами общественного мнения. Важно обсуждать, выслушивать людей, формулировать содержательные предложения», – заявил он.

Турчак также отметил, что цель реформы — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более обеспеченной, более комфортной, достойной. "Ради этого мы должны совершенствовать пенсионную систему, от которой напрямую зависят будущее страны и стабильность нашей пенсионной системы», – считает секретарь Генсовета Партии.

По словам Турчака, во время обсуждений необходимо придерживаться трех главных направлений. «Во-первых, решение необходимо реализовывать. Во-вторых, наш ориентир – реальный рост доходов пенсионеров и обеспечение стабильности пенсионной системы на годы вперед. В-третьих, люди должны почувствовать, что мы поднимаем и предлагаем Правительству варианты содержательных решений», – подчеркнул секретарь Генсовета Партии.

Руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов отметил, что состоялся откровенный разговор, в ходе которого у депутатов была возможность задать все волнующие их вопросы относительно изменений в пенсионном законодательстве. «Нам ехать в регионы, поэтому было важно получить разъяснения, понять аргументацию, детали. В ходе региональной недели депутатам предстоит много встреч и обсуждений. Результаты этой работы мы проанализируем и обсудим на заседании Совета руководителей фракций, которое состоится 28 июня в Москве», – сообщил Неверов.