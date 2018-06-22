2018-06-22T18:09:47+03:00
Политика

ЕР инициирует общественное обсуждение пенсионной реформы во время региональной недели депутатов Госдумы

В «Единой России прошло расширенное заседание думской фракции с участием социального блока Правительства РФ: вице-премьера Татьяны Голиковой и замминистра труда и социальной защиты Андрея Пудова
Поделиться:
Андрей Турчак: "Мы должны совершенствовать пенсионную систему, от которой напрямую зависит будущее страны". Фото: ER.RUАндрей Турчак: "Мы должны совершенствовать пенсионную систему, от которой напрямую зависит будущее страны". Фото: ER.RU
Изменить размер текста:

Ключевой темой стали предложенные Правительством изменения в пенсионном законодательстве.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак напомнил, что следующая неделя для депутатов Госдумы региональная, в связи с чем, отметил он, необходимо провести её максимально эффективно, с тем чтобы инициировать максимально широкое общественное обсуждение реформы. «Помимо встреч с депутатами региональных собраний, нужно ежедневно проводить встречи на разных площадках, с нашими первичками, с различными средами, лидерами общественного мнения. Важно обсуждать, выслушивать людей, формулировать содержательные предложения», – заявил он.

Турчак также отметил, что цель реформы — сделать жизнь людей после выхода на пенсию более обеспеченной, более комфортной, достойной. "Ради этого мы должны совершенствовать пенсионную систему, от которой напрямую зависят будущее страны и стабильность нашей пенсионной системы», – считает секретарь Генсовета Партии.

По словам Турчака, во время обсуждений необходимо придерживаться трех главных направлений. «Во-первых, решение необходимо реализовывать. Во-вторых, наш ориентир – реальный рост доходов пенсионеров и обеспечение стабильности пенсионной системы на годы вперед. В-третьих, люди должны почувствовать, что мы поднимаем и предлагаем Правительству варианты содержательных решений», – подчеркнул секретарь Генсовета Партии.

Руководитель думской фракции «Единой России» Сергей Неверов отметил, что состоялся откровенный разговор, в ходе которого у депутатов была возможность задать все волнующие их вопросы относительно изменений в пенсионном законодательстве. «Нам ехать в регионы, поэтому было важно получить разъяснения, понять аргументацию, детали. В ходе региональной недели депутатам предстоит много встреч и обсуждений. Результаты этой работы мы проанализируем и обсудим на заседании Совета руководителей фракций, которое состоится 28 июня в Москве», – сообщил Неверов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Путину сказали: «Сорвется спасение Собчака - вы нигде не сможете работать»
В кинотеатрах России идет фильм Ксении Собчак и режиссера Веры Кричевской о первом мэре Петербурга Анатолии Собчаке и о времени, которое его вознесло и убило. Журналисты «КП» посмотрели это кино
Раджаб Абдулатипов, брат экс-главы Дагестана: Я, что, бандит? Информация, что я "совершил преступление" и теперь "под арестом", высосана из пальца
Родственник бывшего руководителя северокавказской республики в эфире Радио "Комсомольская правда" опроверг слухи о своей причастности к ужасному преступлению [аудио]
Новости 24
Страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Россия может повысить пошлины на ввоз автомобилей из США
Путин и Мун Чжэ Ин приняли совместное заявление по итогам переговоров
США продлили санкционный режим в отношении КНДР
Умер Наум Коржавин - русский поэт, прозаик и драматург
В Москве задержаны шестеро мужчин, устроившие драку около отдела ФСБ
Беларусь ввела запрет на ввоз птицы из трех областей России
Корпорация Airbus может уйти из Великобритании по итогам Brexit
В Японии началось извержение вулкана, кратер которого был убежищем злодея из фильма про Джеймса Бонда
Кудрин вошел в состав Совета по противодействию коррупции
Отставки Меркель хочет почти половина немцев
Трамп пригрозил ЕС увеличить на 20% пошлины на ввоз европейских автомобилей
Россельхознадзор снял запрет на ввоз в Россию молока из Беларуси
Борец с "рашизмом" напал на Бориса Гребенщикова во время концерта в Киеве‍
В России повысят акцизы на алкоголь и табачные изделия
В Лондоне арестован мужчина, грозившийся взорвать вокзал Чаринг-Кросс
Пуск новых станций желтой ветки метро улучшит транспортную ситуацию на западе Москвы
В Китае мужчина с ножом напал на пассажиров автобуса: пострадали восемь человек
Экс-премьеру Франции Фийону предъявлены обвинения в хищении госсредств
YouTube намерен ввести платную подписку на каналы популярных видеоблогеров
В Сирии неизвестные обстреляли военных советников коалиции США
Принц Чарльз с супругой посетили Солсбери
Во Франкфурте-на-Майне откроют памятник советским жертвам фашистского плена
Путин назвал Южную Корею наиболее приоритетным азиатским партнером
Bloomberg нанес на карту Украину и Россию с "ничьим" Крымом
Оскорбивший россиянку аргентинский болельщик принес свои извинения